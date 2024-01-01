На Волині горів монастир УПЦ (МП)

Сталась пожежа двох корпусів монастирського комплексу УПЦ (МП) на честь Різдва Пресвятої Богородиці в селі Вербка Волинської області.“14 квітня, опівдні, було скоєно незаконне проникнення та підпал двох корпусів монастирського комплексу на честь Різдва святого Іоанна Предтечі, що розташований на острові села Вербка, біля Ковеля. Один із господарських корпусів вигорів повністю, інший, де було облаштовано домову церкву і трапезну, постраждали частково. Підпал було здійснено після закінчення недільної Божественної літургії. На згарищах монастирських корпусів видно побиті зовні вікна”,– йдеться в повідомленні єпархії єпархії УПЦ (МП).У єпархії УПЦ (МП) спростовують можливі інформаційні вкидання про самозаймання та інші несправності, які могли б призвести до пожежі в монастирі.Повідомлення про пожежу надійшло о 16:52, ліквідовано о 17:45, – інформує прес-служба ДСНС Волині. На місце події прибули рятувальники 19-ї та 4-ї Державних пожежно-рятувальних частин міста Ковель. По приїзду рятувальники оперативно провели розвідку та за допомогою трьох водяних стволів приборкали загоряння.