Іподиякон з Волині, який воює на фронті, отримав нагороду від Головнокомандувача ЗСУ
Сьогодні, 07:10
Випускника Волинської православної богословської академії нагороджено «Золотим хрестом» – відзнакою Головнокомандувача ЗСУ.
Почесний нагрудний знак отримав волинянин молодший сержант Орест Власюк, який служить у війську добровольцем. Високої нагороди він удостоєний за сумлінне виконання службових обов’язків, розумну ініціативу та значний особистий внесок у боротьбу за незалежність України, інформує Волинська єпархія.
Це не перша відзнака Ореста Власюка як захисника Вітчизни. Раніше були нагрудні знаки Головнокомандувача Збройних сил України «За взірцевість у військовій службі» ІІІ ступеня, «Хрест Військова честь», а також медаль «За поранення».
Орест Ярославович закінчив Волинську православну богословську академію, був співробітником інформаційно-видавничого центру єпархії, чтецем у кафедральному соборі Святої Трійці, іподияконом митрополита Луцького і Волинського Михаїла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Почесний нагрудний знак отримав волинянин молодший сержант Орест Власюк, який служить у війську добровольцем. Високої нагороди він удостоєний за сумлінне виконання службових обов’язків, розумну ініціативу та значний особистий внесок у боротьбу за незалежність України, інформує Волинська єпархія.
Це не перша відзнака Ореста Власюка як захисника Вітчизни. Раніше були нагрудні знаки Головнокомандувача Збройних сил України «За взірцевість у військовій службі» ІІІ ступеня, «Хрест Військова честь», а також медаль «За поранення».
Орест Ярославович закінчив Волинську православну богословську академію, був співробітником інформаційно-видавничого центру єпархії, чтецем у кафедральному соборі Святої Трійці, іподияконом митрополита Луцького і Волинського Михаїла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Валюта, квартира, будинок та автівки: що задекларував Берестечківський голова Грудзевич
Сьогодні, 08:20
Іподиякон з Волині, який воює на фронті, отримав нагороду від Головнокомандувача ЗСУ
Сьогодні, 07:10
На Волині горів монастир УПЦ (МП)
Сьогодні, 03:11
У Луцьку в будинку металевою сіткою закрили голубів
Сьогодні, 01:30