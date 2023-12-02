Іподиякон з Волині, який воює на фронті, отримав нагороду від Головнокомандувача ЗСУ

Іподиякон з Волині, який воює на фронті, отримав нагороду від Головнокомандувача ЗСУ
Випускника Волинської православної богословської академії нагороджено «Золотим хрестом» – відзнакою Головнокомандувача ЗСУ.
Іподиякон з Волині, який воює на фронті, отримав нагороду від Головнокомандувача ЗСУ


Почесний нагрудний знак отримав волинянин молодший сержант Орест Власюк, який служить у війську добровольцем. Високої нагороди він удостоєний за сумлінне виконання службових обов’язків, розумну ініціативу та значний особистий внесок у боротьбу за незалежність України, інформує Волинська єпархія.

Це не перша відзнака Ореста Власюка як захисника Вітчизни. Раніше були нагрудні знаки Головнокомандувача Збройних сил України «За взірцевість у військовій службі» ІІІ ступеня, «Хрест Військова честь», а також медаль «За поранення».

Орест Ярославович закінчив Волинську православну богословську академію, був співробітником інформаційно-видавничого центру єпархії, чтецем у кафедральному соборі Святої Трійці, іподияконом митрополита Луцького і Волинського Михаїла.

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Теги: нагорода, нагрудний знак, Сирський
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