Іподиякон з Волині, який воює на фронті, отримав нагороду від Головнокомандувача ЗСУ







Почесний нагрудний знак отримав волинянин молодший сержант Орест Власюк, який служить у війську добровольцем. Високої нагороди він удостоєний за сумлінне виконання службових обов’язків, розумну ініціативу та значний особистий внесок у боротьбу за незалежність України, інформує Волинська єпархія.



Це не перша відзнака Ореста Власюка як захисника Вітчизни. Раніше були нагрудні знаки Головнокомандувача Збройних сил України «За взірцевість у військовій службі» ІІІ ступеня, «Хрест Військова честь», а також медаль «За поранення».



Орест Ярославович закінчив Волинську православну богословську академію, був співробітником інформаційно-видавничого центру єпархії, чтецем у кафедральному соборі Святої Трійці, іподияконом митрополита Луцького і Волинського Михаїла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Випускника Волинської православної богословської академії нагороджено «Золотим хрестом» – відзнакою Головнокомандувача ЗСУ.Почесний нагрудний знак отримав волинянин молодший сержант, який служить у війську добровольцем. Високої нагороди він удостоєний за сумлінне виконання службових обов’язків, розумну ініціативу та значний особистий внесок у боротьбу за незалежність України, інформує Волинська єпархія.Це не перша відзнака Ореста Власюка як захисника Вітчизни. Раніше були нагрудні знаки Головнокомандувача Збройних сил України «За взірцевість у військовій службі» ІІІ ступеня, «Хрест Військова честь», а також медаль «За поранення».Орест Ярославович закінчив Волинську православну богословську академію, був співробітником інформаційно-видавничого центру єпархії, чтецем у кафедральному соборі Святої Трійці, іподияконом митрополита Луцького і Волинського

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