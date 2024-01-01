У Луцькому районі в пам'ять про загиблого сина-Героя батьки встановили хрест

Олена та Василь Шуляки днями встановили хрест в пам'ять про загиблого сина-Героя Євгена Шуляка.



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Євген Шуляк був мобілізований у військо 14 лютого 2023 року. Хоча й не мав за плечима строкової служби, одразу сказав: «Я буду служити». Сумлінно поставився до навчання. Освоював військову справу так відповідально, що згодом передавав здобуті знання тим, хто приходив пізніше.





Командир військової частини говорив про Євгена, що за час проходження військової служби зарекомендував себе виключно з позитивної сторони, відмінно виконував функціональні обов'язки, користувався авторитетом серед бойових побратимів, мав високий рівень мотивації до військової служби.



Життя Євгена обірвалося на 29 році. 13 серпня 2023 року він отримав тяжке поранення, а 14 серпня 2023 року - помер. Хоронили Героя у велике всенародне свято – День Незалежності України.



Отож батьки захисника вирішили на честь загиблого сина у його рідному селі встановити хрест на місці старого хреста, який вже був дуже пошкоджений.



«Син тепер - в землі, отож вирішили на його честь поставити хрест. Роботи ще не до кінця завершені, має бути ще оградка. Хотіли встигнути до його дня народження, який - 17 квітня, та, мабуть, не встигнемо», - розповідає Олена Шуляк.



За її словами, хрест був виготовлений на замовлення і встановлений її чоловіком Василем Шуляком, допомагали також односельці. На всі роботи, підготовчі та безпосередньо на встановлення хреста пішло близько місяця.



Коли всі роботи будуть завершені, хрест освятить місцевий священник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Ужова Копачівської громади Луцького району батькитаднями встановили хрест в пам'ять про загиблого сина-ГерояПро це пише ВСН Євген Шуляк був мобілізований у військо 14 лютого 2023 року. Хоча й не мав за плечима строкової служби, одразу сказав: «Я буду служити». Сумлінно поставився до навчання. Освоював військову справу так відповідально, що згодом передавав здобуті знання тим, хто приходив пізніше.Командир військової частини говорив про Євгена, що за час проходження військової служби зарекомендував себе виключно з позитивної сторони, відмінно виконував функціональні обов'язки, користувався авторитетом серед бойових побратимів, мав високий рівень мотивації до військової служби.Життя Євгена обірвалося на 29 році. 13 серпня 2023 року він отримав тяжке поранення, а 14 серпня 2023 року - помер. Хоронили Героя у велике всенародне свято – День Незалежності України.Отож батьки захисника вирішили на честь загиблого сина у його рідному селі встановити хрест на місці старого хреста, який вже був дуже пошкоджений.«Син тепер - в землі, отож вирішили на його честь поставити хрест. Роботи ще не до кінця завершені, має бути ще оградка. Хотіли встигнути до його дня народження, який - 17 квітня, та, мабуть, не встигнемо», - розповідає Олена Шуляк.За її словами, хрест був виготовлений на замовлення і встановлений її чоловіком Василем Шуляком, допомагали також односельці. На всі роботи, підготовчі та безпосередньо на встановлення хреста пішло близько місяця.Коли всі роботи будуть завершені, хрест освятить місцевий священник.

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