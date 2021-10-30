У Луцьку в будинку металевою сіткою закрили голубів





Про це розповідає телеканал «Конкурент TV».



«Вийшла в суботу вранці я на балкон і дивлюсь, щось так голуби залітають та відлітають. Дивлюсь, сітки стоять, а в середині закриті пташки. Вони ж там загинуть всі», – розповідає пані Емілія.



Жінка в розпачі. Каже: це просто знущання з голубів, передає



Сергій Клепарський, голова ОСББ, пояснив, чому трапилась така ситуація. Зазначає, що мешканці будинку неодноразово скаржилися на птахів. Мовляв, ті через отвори у вентиляції псували будинок з середини. Тож, рішенням було поставити металеві сітки. Він наголошує, що, встановлюючи їх, на волю випустили багато голубів. Однак кілька птахів залишилися всередині. Вигнати їх не змогли, адже прямого доступу до цього місця немає.



Разом із цим голова ОСББ запевнив журналістів, що решітки знімуть якнайшвидше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пенсіонерка Емілія – мешканка багатоповерхівки на вулиці Конякіна у Луцьку. Жінка живе по сусідству із будинком, де опинилися заблокованими птахи. Їх буквально закрили у будинку металевою сіткою. Бабуся каже, що серце просто розривається, коли чує, як вони кричать та вже декілька днів не можуть вибратися із горища.Про це розповідає телеканал «Конкурент TV».«Вийшла в суботу вранці я на балкон і дивлюсь, щось так голуби залітають та відлітають. Дивлюсь, сітки стоять, а в середині закриті пташки. Вони ж там загинуть всі», – розповідає пані Емілія.Жінка в розпачі. Каже: це просто знущання з голубів, передає "Конкурент" Сергій Клепарський, голова ОСББ, пояснив, чому трапилась така ситуація. Зазначає, що мешканці будинку неодноразово скаржилися на птахів. Мовляв, ті через отвори у вентиляції псували будинок з середини. Тож, рішенням було поставити металеві сітки. Він наголошує, що, встановлюючи їх, на волю випустили багато голубів. Однак кілька птахів залишилися всередині. Вигнати їх не змогли, адже прямого доступу до цього місця немає.Разом із цим голова ОСББ запевнив журналістів, що решітки знімуть якнайшвидше.

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