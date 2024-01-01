Валюта, квартира, будинок та автівки: що задекларував Берестечківський голова Грудзевич

Валюта, квартира, будинок та автівки: що задекларував Берестечківський голова Грудзевич
Берестечківський міський голова Ігор Грудзевич у 2023 році заробив майже пів мільйона гривень, заощадив декілька тисяч доларів та вказав у декларації два автомобілі, землю, квартиру та будинок.

Відповідний документ з'явився в Єдиному державному реєстрі декларацій 24 березня, передає Конкурент.

У своїй декларації, окрім даних про себе, політик зазначив ще й інформацію про дружину Людмилу Грудзевич.

Минулого року очільник Берестечка зміг заробити майже 424 тисячі гривень. Зауважимо, що в цю суму також входять премії, надбавки та іншого роду додаткові виплати. В середньому ж виходить, що міський голова заробляв по 35,3 тисячі гривень щомісяця. Окрім зарплати, він також отримав 12,4 тисячі гривень пенсії. Був у нього й дохід від надання майна в оренду. Загалом за це він отримав понад 20 тисяч гривень.

На банківських рахунках пан Ігор Грудзевич зберігав 20 тисяч гривень. Готівкою, згідно з декларацією, у нього було 40 тисяч гривень, 3 тисячі доларів, та 1 тисяча євро. Разом з тим з 2019 року Ігор Грудзевич виплачує кредит. На кінець 2023 року йому лишилось виплатити ще 204 тисячі гривень.

З серпня 2019 року очільник громади володіє легковим автомобілем Renault Duster 2019 року. Вартість автівки станом на дату набуття права – 433 873 гривень. У травні 2022 року в нього з'явилась ще одна автівка – DACIA DUSTER 2011 року, вартість якої – 298 тисяч гривень.

Серед іншого політик також володіє:

з квітня 2008 року квартирою, площа якої – 173,9 м2. Вартість житла, вказана у декларації, становить 2 000 000 гривень;
з вересня 2021 року житловим будинком у місті Буськ, що на Львівщині. Загальна площа будинку – 78,8 м2, а вартість – 450 000 гривень;
з грудня 1993 року земельною ділянкою (5 400 м2) у Новоставі. Вартість землі не вказав;
з грудня 2001 року земельною ділянкою (507 м2) у місті Буськ, що на Львівщині. Проте її вартість невідома;
з червня 2009 року трьома земельними ділянками (2 194 м2, 1 000 м2 та 25 102 м2) у селі Буськ, що на Львівщині. Проте її вартість невідома;
з лютого 2021 року двома земельними ділянками (6 064 м2 та 13 403 м2) у селі Горішнє. Вартість не зазначив;
з вересня 2021 року двома земельними ділянками (2 592 м2 та 1 000 м2) у місті Буськ, ща на Львівщині. Їхню вартість у декларації чоловік не зазначав.

Дружина ж очільника Берестечківської громади Людмила у 2023 році з доходів мала лише пенсію – 48 900 гривень. В середньому за місяць це трохи більше як 4 тисячі гривень. На рахунках у банку не зберігає ані копійки, проте змогла заощадити 1 000 євро. Окрім цього, вона має частку у фермерському господарстві «П'ЯТНИЦЯ». Їй належить 33,33% цього господарства.

Також Людмила Грудзевич володіє:

з грудня 2016 року житловим будинком у місті Берестечко, площа якого становить 90,4 м2, а вартість – 500 000 гривень;
з вересня 2021 року земельною ділянкою у місті Берестечко, площа якої – 1 200 м2, але її вартість не зазначали;
Окрім цього, дружина політика володіє ще однією земельною ділянкою, площа якої становить 1 000 м2. Проте в декларації не вказали, коли ця ділянка у неї з'явилась і скільки та коштує.

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Теги: декларація, доходи, ігор Грудзевич
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