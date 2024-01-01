Валюта, квартира, будинок та автівки: що задекларував Берестечківський голова Грудзевич

Ігор Грудзевич у 2023 році заробив майже пів мільйона гривень, заощадив декілька тисяч доларів та вказав у декларації два автомобілі, землю, квартиру та будинок.



Відповідний документ з'явився в Єдиному державному реєстрі декларацій 24 березня, передає



У своїй декларації, окрім даних про себе, політик зазначив ще й інформацію про дружину Людмилу Грудзевич.



Минулого року очільник Берестечка зміг заробити майже 424 тисячі гривень. Зауважимо, що в цю суму також входять премії, надбавки та іншого роду додаткові виплати. В середньому ж виходить, що міський голова заробляв по 35,3 тисячі гривень щомісяця. Окрім зарплати, він також отримав 12,4 тисячі гривень пенсії. Був у нього й дохід від надання майна в оренду. Загалом за це він отримав понад 20 тисяч гривень.



На банківських рахунках пан Ігор Грудзевич зберігав 20 тисяч гривень. Готівкою, згідно з декларацією, у нього було 40 тисяч гривень, 3 тисячі доларів, та 1 тисяча євро. Разом з тим з 2019 року Ігор Грудзевич виплачує кредит. На кінець 2023 року йому лишилось виплатити ще 204 тисячі гривень.



З серпня 2019 року очільник громади володіє легковим автомобілем Renault Duster 2019 року. Вартість автівки станом на дату набуття права – 433 873 гривень. У травні 2022 року в нього з'явилась ще одна автівка – DACIA DUSTER 2011 року, вартість якої – 298 тисяч гривень.



Серед іншого політик також володіє:



з квітня 2008 року квартирою, площа якої – 173,9 м2. Вартість житла, вказана у декларації, становить 2 000 000 гривень;

з вересня 2021 року житловим будинком у місті Буськ, що на Львівщині. Загальна площа будинку – 78,8 м2, а вартість – 450 000 гривень;

з грудня 1993 року земельною ділянкою (5 400 м2) у Новоставі. Вартість землі не вказав;

з грудня 2001 року земельною ділянкою (507 м2) у місті Буськ, що на Львівщині. Проте її вартість невідома;

з червня 2009 року трьома земельними ділянками (2 194 м2, 1 000 м2 та 25 102 м2) у селі Буськ, що на Львівщині. Проте її вартість невідома;

з лютого 2021 року двома земельними ділянками (6 064 м2 та 13 403 м2) у селі Горішнє. Вартість не зазначив;

з вересня 2021 року двома земельними ділянками (2 592 м2 та 1 000 м2) у місті Буськ, ща на Львівщині. Їхню вартість у декларації чоловік не зазначав.



Дружина ж очільника Берестечківської громади Людмила у 2023 році з доходів мала лише пенсію – 48 900 гривень. В середньому за місяць це трохи більше як 4 тисячі гривень. На рахунках у банку не зберігає ані копійки, проте змогла заощадити 1 000 євро. Окрім цього, вона має частку у фермерському господарстві «П'ЯТНИЦЯ». Їй належить 33,33% цього господарства.



Також Людмила Грудзевич володіє:



з грудня 2016 року житловим будинком у місті Берестечко, площа якого становить 90,4 м2, а вартість – 500 000 гривень;

з вересня 2021 року земельною ділянкою у місті Берестечко, площа якої – 1 200 м2, але її вартість не зазначали;

Окрім цього, дружина політика володіє ще однією земельною ділянкою, площа якої становить 1 000 м2. Проте в декларації не вказали, коли ця ділянка у неї з'явилась і скільки та коштує.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Берестечківський міський головау 2023 році заробив майже пів мільйона гривень, заощадив декілька тисяч доларів та вказав у декларації два автомобілі, землю, квартиру та будинок.Відповідний документ з'явився в Єдиному державному реєстрі декларацій 24 березня, передає Конкурент. У своїй декларації, окрім даних про себе, політик зазначив ще й інформацію про дружину Людмилу Грудзевич.Минулого року очільник Берестечка зміг заробити майже 424 тисячі гривень. Зауважимо, що в цю суму також входять премії, надбавки та іншого роду додаткові виплати. В середньому ж виходить, що міський голова заробляв по 35,3 тисячі гривень щомісяця. Окрім зарплати, він також отримав 12,4 тисячі гривень пенсії. Був у нього й дохід від надання майна в оренду. Загалом за це він отримав понад 20 тисяч гривень.На банківських рахунках пан Ігор Грудзевич зберігав 20 тисяч гривень. Готівкою, згідно з декларацією, у нього було 40 тисяч гривень, 3 тисячі доларів, та 1 тисяча євро. Разом з тим з 2019 року Ігор Грудзевич виплачує кредит. На кінець 2023 року йому лишилось виплатити ще 204 тисячі гривень.З серпня 2019 року очільник громади володіє легковим автомобілем Renault Duster 2019 року. Вартість автівки станом на дату набуття права – 433 873 гривень. У травні 2022 року в нього з'явилась ще одна автівка – DACIA DUSTER 2011 року, вартість якої – 298 тисяч гривень.Серед іншого політик також володіє:з квітня 2008 року квартирою, площа якої – 173,9 м2. Вартість житла, вказана у декларації, становить 2 000 000 гривень;з вересня 2021 року житловим будинком у місті Буськ, що на Львівщині. Загальна площа будинку – 78,8 м2, а вартість – 450 000 гривень;з грудня 1993 року земельною ділянкою (5 400 м2) у Новоставі. Вартість землі не вказав;з грудня 2001 року земельною ділянкою (507 м2) у місті Буськ, що на Львівщині. Проте її вартість невідома;з червня 2009 року трьома земельними ділянками (2 194 м2, 1 000 м2 та 25 102 м2) у селі Буськ, що на Львівщині. Проте її вартість невідома;з лютого 2021 року двома земельними ділянками (6 064 м2 та 13 403 м2) у селі Горішнє. Вартість не зазначив;з вересня 2021 року двома земельними ділянками (2 592 м2 та 1 000 м2) у місті Буськ, ща на Львівщині. Їхню вартість у декларації чоловік не зазначав.Дружина ж очільника Берестечківської громадиу 2023 році з доходів мала лише пенсію – 48 900 гривень. В середньому за місяць це трохи більше як 4 тисячі гривень. На рахунках у банку не зберігає ані копійки, проте змогла заощадити 1 000 євро. Окрім цього, вона має частку у фермерському господарстві «П'ЯТНИЦЯ». Їй належить 33,33% цього господарства.Також Людмила Грудзевич володіє:з грудня 2016 року житловим будинком у місті Берестечко, площа якого становить 90,4 м2, а вартість – 500 000 гривень;з вересня 2021 року земельною ділянкою у місті Берестечко, площа якої – 1 200 м2, але її вартість не зазначали;Окрім цього, дружина політика володіє ще однією земельною ділянкою, площа якої становить 1 000 м2. Проте в декларації не вказали, коли ця ділянка у неї з'явилась і скільки та коштує.

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