СБУ на Волині викрила ворожого пропагандиста
Сьогодні, 17:17
Працівники СБУ викрили зловмисника з Нововолинська, який постійно розміщував у соціальній мережі Фейсбук дописи з ворожими наративами.
Про це у фейсбуці повідомляє УСБУ Волині.
Зокрема волинянин стверджував, що Закарпаття не є частиною України та його треба відділити від нашої держави, а закарпатських чоловіків повернути з фронту додому.
Також у свої дописах зловмисник систематично виправдовував та визнавав правомірною російську агресію. Звинувачував у війні не реального ворога - росію, яка вторгнулася на наші землі та намагається знищити нашу державу, а європейські країни та північноатлантичний альянс.
Волинянин у своїх дописах також стверджував, що український народ є антисемітським.
Слідчі СБУ повідомили пропагандисту про підозру за ч.1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканість України), ч.2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування проводять слідчі Управління СБ України у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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Про це у фейсбуці повідомляє УСБУ Волині.
Зокрема волинянин стверджував, що Закарпаття не є частиною України та його треба відділити від нашої держави, а закарпатських чоловіків повернути з фронту додому.
Також у свої дописах зловмисник систематично виправдовував та визнавав правомірною російську агресію. Звинувачував у війні не реального ворога - росію, яка вторгнулася на наші землі та намагається знищити нашу державу, а європейські країни та північноатлантичний альянс.
Волинянин у своїх дописах також стверджував, що український народ є антисемітським.
Слідчі СБУ повідомили пропагандисту про підозру за ч.1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканість України), ч.2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування проводять слідчі Управління СБ України у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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