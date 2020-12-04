Смертельна ДТП у Баківцях: поліція розповіла деталі. ФОТО

Смертельна ДТП у Баківцях: поліція розповіла деталі. ФОТО
22 січня у с. Баківці Луцького району сталася смертельна ДТП. Водій автомобіля Chery, 46-річний лучанин, не обрав безпечної швидкості та злетів з дороги. Транспортний засіб перекинувся, а від отриманих травм водій загинув.

Про це розповіли у пресслужбі поліції Волині.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції в області. Відомості зареєстровано в ЄРДР за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть. Триває слідство.
Смертельна ДТП у Баківцях: поліція розповіла деталі. ФОТО

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Теги: ДТП, Баківці
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