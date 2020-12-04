Смертельна ДТП у Баківцях: поліція розповіла деталі. ФОТО





Про це розповіли у пресслужбі поліції Волині.



На місці події працювала слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції в області. Відомості зареєстровано в ЄРДР за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть. Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 22 січня у с. Баківці Луцького району сталася смертельна ДТП . Водій автомобіля Chery, 46-річний лучанин, не обрав безпечної швидкості та злетів з дороги. Транспортний засіб перекинувся, а від отриманих травм водій загинув.Про це розповіли у пресслужбі поліції Волині.На місці події працювала слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції в області. Відомості зареєстровано в ЄРДР за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть. Триває слідство.

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