Естонія передає Україні всі свої 155-міліметрові гаубиці

Каймо Кууск повідомив, що його країна віддасть всі 155 мм гаубиці Україні.



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"Ми віддаємо всі наші 155 мм гаубиці Україні. І хочемо в такий спосіб створити прецедент, щоб в інших країн не лишилося жодних виправдань, чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння для перемоги у війні", – сказав посол Естонії в Україні Каймо Кууск.



Уряд Естонії ухвалив наступний і наразі найбільший пакет військової допомоги Україні загальною вартістю 113 млн євро:



▪️ десятки гаубиць калібру 155 мм FH-70 та 122-мм D-30,



▪️ тисячі артилерійських снарядів калібру 155 мм,



▪️ сотні протитанкових гранатометів М2 «Карл-Густаф» із боєприпасами,



▪️ засоби підтримки артилерійських підрозділів.



Таким чином, загальна військова допомога Україні становить понад 1% ВВП Естонії.



Крім того, Естонія продовжить надавати як базову, так і спеціалізовану підготовку військовослужбовцям Збройних Сил України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Посол Естонії в Україніповідомив, що його країна віддасть всі 155 мм гаубиці Україні.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ."Ми віддаємо всі наші 155 мм гаубиці Україні. І хочемо в такий спосіб створити прецедент, щоб в інших країн не лишилося жодних виправдань, чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння для перемоги у війні", – сказав посол Естонії в Україні Каймо Кууск.▪️ десятки гаубиць калібру 155 мм FH-70 та 122-мм D-30,▪️ тисячі артилерійських снарядів калібру 155 мм,▪️ сотні протитанкових гранатометів М2 «Карл-Густаф» із боєприпасами,▪️ засоби підтримки артилерійських підрозділів.Таким чином, загальна військова допомога Україні становить понад 1% ВВП Естонії.Крім того, Естонія продовжить надавати як базову, так і спеціалізовану підготовку військовослужбовцям Збройних Сил України.

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