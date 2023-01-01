Естонія передає Україні всі свої 155-міліметрові гаубиці
Сьогодні, 11:30
Посол Естонії в Україні Каймо Кууск повідомив, що його країна віддасть всі 155 мм гаубиці Україні.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
"Ми віддаємо всі наші 155 мм гаубиці Україні. І хочемо в такий спосіб створити прецедент, щоб в інших країн не лишилося жодних виправдань, чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння для перемоги у війні", – сказав посол Естонії в Україні Каймо Кууск.
Уряд Естонії ухвалив наступний і наразі найбільший пакет військової допомоги Україні загальною вартістю 113 млн євро:
▪️ десятки гаубиць калібру 155 мм FH-70 та 122-мм D-30,
▪️ тисячі артилерійських снарядів калібру 155 мм,
▪️ сотні протитанкових гранатометів М2 «Карл-Густаф» із боєприпасами,
▪️ засоби підтримки артилерійських підрозділів.
Таким чином, загальна військова допомога Україні становить понад 1% ВВП Естонії.
Крім того, Естонія продовжить надавати як базову, так і спеціалізовану підготовку військовослужбовцям Збройних Сил України.
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
"Ми віддаємо всі наші 155 мм гаубиці Україні. І хочемо в такий спосіб створити прецедент, щоб в інших країн не лишилося жодних виправдань, чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння для перемоги у війні", – сказав посол Естонії в Україні Каймо Кууск.
Уряд Естонії ухвалив наступний і наразі найбільший пакет військової допомоги Україні загальною вартістю 113 млн євро:
▪️ десятки гаубиць калібру 155 мм FH-70 та 122-мм D-30,
▪️ тисячі артилерійських снарядів калібру 155 мм,
▪️ сотні протитанкових гранатометів М2 «Карл-Густаф» із боєприпасами,
▪️ засоби підтримки артилерійських підрозділів.
Таким чином, загальна військова допомога Україні становить понад 1% ВВП Естонії.
Крім того, Естонія продовжить надавати як базову, так і спеціалізовану підготовку військовослужбовцям Збройних Сил України.
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