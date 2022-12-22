У 2022 році близько 150 чоловіків призовного віку хотіли незаконно перетнути волинський кордон. ФОТО
Сьогодні, 11:45
Упродовж минулого року прикордонники Волинського загону затримали 767 порушників законодавства з прикордонних питань, виявили 154 одиниці зброї, майже 400 боєприпасів та 53 кілограми наркотичних речовин.
Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Також охоронці кордону припинили 18 спроб незаконного переміщення товарів поза пунктами пропуску.
Торік кордон в межах області перетнули понад 3,3 мільйона осіб та майже мільйон транспортних засобів.
З різних причин прикордонники Волинського загону не пропустили через державний рубіж більш ніж 5,5 тисяч осіб, 5169 із них – у період воєнного стану. Під час прикордонного контролю інспектори виявили 430 правопорушників, які намагалися незаконно перетнути українсько-польський кордон з підробленими документами.
Близько 150 спроб виїзду за кордон чоловіками призовного віку по «липових» документах припинили оперативники прикордонного загону. У взаємодії з іншими правоохоронними органами затримали трьох організаторів вказаної протиправної діяльності, в тому числі одного іноземця.
Крім того, встановлено 9 протиправних груп, учасники яких з використанням безпілотників незаконно переміщували за кордон тютюнові вироби, з них 5 дискредитовано. В результаті санкціонованих обшуків вилучено безпілотні літальні апарати та інші речові докази вчинення протиправної діяльності.
Також в результаті оперативних заходів вилучено понад 95 кілограмів бурштину.
За вчинені кримінальні правопорушення засудили 25 громадян України, троє з яких за причетність до колабораційної діяльності.
Торік правоохоронці задокументували дванадцять три спроби надання подорожніми неправомірної вигоди за безперешкодний пропуск через кордон.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Також охоронці кордону припинили 18 спроб незаконного переміщення товарів поза пунктами пропуску.
Торік кордон в межах області перетнули понад 3,3 мільйона осіб та майже мільйон транспортних засобів.
З різних причин прикордонники Волинського загону не пропустили через державний рубіж більш ніж 5,5 тисяч осіб, 5169 із них – у період воєнного стану. Під час прикордонного контролю інспектори виявили 430 правопорушників, які намагалися незаконно перетнути українсько-польський кордон з підробленими документами.
Близько 150 спроб виїзду за кордон чоловіками призовного віку по «липових» документах припинили оперативники прикордонного загону. У взаємодії з іншими правоохоронними органами затримали трьох організаторів вказаної протиправної діяльності, в тому числі одного іноземця.
Крім того, встановлено 9 протиправних груп, учасники яких з використанням безпілотників незаконно переміщували за кордон тютюнові вироби, з них 5 дискредитовано. В результаті санкціонованих обшуків вилучено безпілотні літальні апарати та інші речові докази вчинення протиправної діяльності.
Також в результаті оперативних заходів вилучено понад 95 кілограмів бурштину.
За вчинені кримінальні правопорушення засудили 25 громадян України, троє з яких за причетність до колабораційної діяльності.
Торік правоохоронці задокументували дванадцять три спроби надання подорожніми неправомірної вигоди за безперешкодний пропуск через кордон.
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