У волинян знайшли набої та гранати. ФОТО

Учора, 22 січня, за місцем проживання 27-річного жителя Ратнівщини поліцейські виявили та вилучили 45 набоїв калібру 5,45 мм та предмет, схожий на гранату Ф-1.Про це розповіли у пресслужбі поліції Волині.У п’ятницю, 20 січня, під час проведення санкціонованого обшуку, правоохоронці вилучили у раніше судимого жителя Ковельського району 60 набоїв калібру 7,62 мм та два корпуси гранати Ф-1.Того ж дня, за місцем проживання 40-річного жителя цього ж району, поліцейські вилучили понад 80 набоїв калібру 7,62 мм.За цими фактами тривають досудові розслідування, розпочаті за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.Правоохоронці нагадують, що незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами тягне за собою кримінальну відповідальність. Однак, особа, яка добровільно видасть органам влади зброю чи боєприпаси, звільняється від такої відповідальності.