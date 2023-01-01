Із 46 загиблих через ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі ідентифікували 40 людей





Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника поліції Дніпропетровщини Володимир Богоніс, пише



"Внаслідок удару постраждалих — 127, з них 46 людей загинули, в тому числі шестеро дітей. 40 осіб ідентифікували. Дев`ять осіб вважаються зниклими безвісти. Знайдено 6 фрагментів тіл", — розповів він.



Як зазначив Володимир Богоніс, ідентифікація загиблих ще триває. Це може зайняти ще до двох тижнів.



Окрім того, до поліції надійшло 576 повідомлень про ушкодження квартир або іншого майна внаслідок ракетного удару. Зокрема 431 заява — про пошкодження майна, 47 — пошкодження авто та 10 — адмінбудівель.



Заяви ще продовжують приймати.



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