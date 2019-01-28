Волинянин побив та пограбував жінку в Одесі

Волинянин побив та пограбував жінку в Одесі
На вулиці Академіка Вільямса зловмисник вдарив перехожу в обличчя, а коли вона впала, зірвав з її плеча сумку з грошима, банківськими картами та золотим хрестиком і втік.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Одеської області.

Потерпіла звернулася по допомогу до працівників відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1, на території якого сталася подія, зазначивши в заяві, що їй заподіяно збитків майже на чотири тисячі гривень.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські викрили 26-річного приїжджого чоловіка з Волинської області і з’ясували, що чужого майна він позбувся. Наразі правоохоронці встановлюють місцезнаходження викрадених речей.

«За наявності достатніх доказів, які зібрали поліцейські, фігуранту слідчі повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, вчинений в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває у ізоляторі тимчасового тримання, слідство клопоче про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років», - розповів начальник територіального підрозділу поліції № 1 Олександр Мільчук.

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Теги: Поліція, волинянин, Одеса, грабіж
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