На Волині врятували чоловіка, який намагався вчинити самогубство

Сьогодні, 23 січня, до рятувальників надійшло повідомлення про необхідність надання допомоги людині в селі Боголюби Луцького району. В одному з домогосподарств чоловік зачинився у гаражі, ввімкнув двигун автомобіля і, очевидно, намагався вчинити самогубство.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Бійці ДСНС аварійно-рятувальної частини загону спецпризначення (м.Луцьк) спільно з поліцейськими оперативно прибули до місця виклику і спільними зусиллями відчинили ворота приміщення.Чоловік, 1970 року народження, перебував у напівпритомному стані, правоохоронці та рятувальники вивели його на свіже повітря. Далі допомогу людині надавали лікарі, що прибули «швидкою». Для запобігання пожежі в гаражі рятувальники були готові застосувати вогнегасник.