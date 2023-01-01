На Волині врятували чоловіка, який намагався вчинити самогубство
Сьогодні, 17:26
Сьогодні, 23 січня, до рятувальників надійшло повідомлення про необхідність надання допомоги людині в селі Боголюби Луцького району. В одному з домогосподарств чоловік зачинився у гаражі, ввімкнув двигун автомобіля і, очевидно, намагався вчинити самогубство.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Бійці ДСНС аварійно-рятувальної частини загону спецпризначення (м.Луцьк) спільно з поліцейськими оперативно прибули до місця виклику і спільними зусиллями відчинили ворота приміщення.
Чоловік, 1970 року народження, перебував у напівпритомному стані, правоохоронці та рятувальники вивели його на свіже повітря. Далі допомогу людині надавали лікарі, що прибули «швидкою». Для запобігання пожежі в гаражі рятувальники були готові застосувати вогнегасник.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Бійці ДСНС аварійно-рятувальної частини загону спецпризначення (м.Луцьк) спільно з поліцейськими оперативно прибули до місця виклику і спільними зусиллями відчинили ворота приміщення.
Чоловік, 1970 року народження, перебував у напівпритомному стані, правоохоронці та рятувальники вивели його на свіже повітря. Далі допомогу людині надавали лікарі, що прибули «швидкою». Для запобігання пожежі в гаражі рятувальники були готові застосувати вогнегасник.
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