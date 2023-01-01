Погода у Луцьку на завтра, 24 січня
Сьогодні, 20:00
У вівторок, 24 січня, у Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 0° до +3°.
Народний прогноз погоди: 24 січня відзначається день пам’яті преподобного Феодосія Великого. У народі цей день називався “Феодосієве тепло”. Зазвичай цього дня насправді була тепла погода, але люди побоювалися такого тепла і говорили: “Бійся весни у січні”, хоча тепла погода передвіщала ранню і теплу весну. Якщо на Феодосія була відлига, то готувались до затяжної весни.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 0° до +3°.
Народний прогноз погоди: 24 січня відзначається день пам’яті преподобного Феодосія Великого. У народі цей день називався “Феодосієве тепло”. Зазвичай цього дня насправді була тепла погода, але люди побоювалися такого тепла і говорили: “Бійся весни у січні”, хоча тепла погода передвіщала ранню і теплу весну. Якщо на Феодосія була відлига, то готувались до затяжної весни.
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