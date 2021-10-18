Коли в Україну прийде снігопад





Про це повідомив народний синоптик



За його словами, від 27 січня до України почнуть надходити низка активних циклонів з півдня та заходу. У період 27 січня - 3 лютого в усій країні пройдуть сильні снігопади, хуртовини, можливі замети на дорогах, ожеледь, налипання мокрого снігу, рвучкий вітер, на півдні дощі з переходом в мокрий сніг.



Водночас синоптик додав, що сніговий покрив надовго не затримається.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До України прийдуть снігопади ближче до кінця тижня та вихідними.Про це повідомив народний синоптик Станіслав Щедрін. За його словами, від 27 січня до України почнуть надходити низка активних циклонів з півдня та заходу. У період 27 січня - 3 лютого в усій країні пройдуть сильні снігопади, хуртовини, можливі замети на дорогах, ожеледь, налипання мокрого снігу, рвучкий вітер, на півдні дощі з переходом в мокрий сніг.Водночас синоптик додав, що сніговий покрив надовго не затримається.

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