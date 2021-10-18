Коли в Україну прийде снігопад

Коли в Україну прийде снігопад
До України прийдуть снігопади ближче до кінця тижня та вихідними.

Про це повідомив народний синоптик Станіслав Щедрін.

За його словами, від 27 січня до України почнуть надходити низка активних циклонів з півдня та заходу. У період 27 січня - 3 лютого в усій країні пройдуть сильні снігопади, хуртовини, можливі замети на дорогах, ожеледь, налипання мокрого снігу, рвучкий вітер, на півдні дощі з переходом в мокрий сніг.

Водночас синоптик додав, що сніговий покрив надовго не затримається.


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Теги: снігопад, Україна, синоптик
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