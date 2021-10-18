Коли в Україну прийде снігопад
Сьогодні, 13:26
До України прийдуть снігопади ближче до кінця тижня та вихідними.
Про це повідомив народний синоптик Станіслав Щедрін.
За його словами, від 27 січня до України почнуть надходити низка активних циклонів з півдня та заходу. У період 27 січня - 3 лютого в усій країні пройдуть сильні снігопади, хуртовини, можливі замети на дорогах, ожеледь, налипання мокрого снігу, рвучкий вітер, на півдні дощі з переходом в мокрий сніг.
Водночас синоптик додав, що сніговий покрив надовго не затримається.
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Про це повідомив народний синоптик Станіслав Щедрін.
За його словами, від 27 січня до України почнуть надходити низка активних циклонів з півдня та заходу. У період 27 січня - 3 лютого в усій країні пройдуть сильні снігопади, хуртовини, можливі замети на дорогах, ожеледь, налипання мокрого снігу, рвучкий вітер, на півдні дощі з переходом в мокрий сніг.
Водночас синоптик додав, що сніговий покрив надовго не затримається.
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