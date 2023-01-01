Волинянка здобула бронзу на Чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону

Волинянка здобула бронзу на Чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону
Волинська лижниця Богдана Конашук вдало виступила на Чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону.

Змагання відбуваються у шведському місті Естерсунд. Про це повідомляють у волинському Центрі з фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт»

Волинянка виборола нагороду в скарбничку України в перший день змагань - бронзу Богдана Конашук завоювала на дистанції 7,5 км.

Інша представниця Волині Юлія Батенкова-Бауман подолала цю дстанцію п`ятою.

Загалом, змагання триватимуть до 28 січня. Україну представляють наші спорстмени: Богдана Конашук, Юлія Батенкова-Бауман, Назар Шевчик та Ілона Варковець.

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Теги: спорт, Богдана Конашук, Волинь
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