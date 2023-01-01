Волинянка здобула бронзу на Чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону

Волинська лижницявдало виступила на Чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону.Змагання відбуваються у шведському місті Естерсунд. Про це повідомляють у волинському Центрі з фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт»Волинянка виборола нагороду в скарбничку України в перший день змагань - бронзу Богдана Конашук завоювала на дистанції 7,5 км.Інша представниця Волині Юлія Батенкова-Бауман подолала цю дстанцію п`ятою.Загалом, змагання триватимуть до 28 січня. Україну представляють наші спорстмени: Богдана Конашук, Юлія Батенкова-Бауман, Назар Шевчик та Ілона Варковець.