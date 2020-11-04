В Офісі прездента планують звільнити кілька голів ОВА





Про це



Джерело уточнило, що як мінімум точно є рішення щодо Дніпропетровської та Запорізької області. При цьому можливі відставки голови Сумської та ще кілька областей.



Водночас у відеозверненні президент Володимир Зеленський анонсував кадрові рішення, проте не уточнив, про які саме йде мова.



"Уже є також кадрові рішення - частина сьогодні, частина буде завтра – щодо управлінців різного рівня в міністерствах й інших структурах центральної влади та в регіонах і в правоохоронній системі", - сказав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Офісі президента готують відставки кількох голів обласних державних адміністрацій.Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело у виконавчій владі.Джерело уточнило, що як мінімум точно є рішення щодо Дніпропетровської та Запорізької області. При цьому можливі відставки голови Сумської та ще кілька областей.Водночас у відеозверненні президент Володимир Зеленський анонсував кадрові рішення, проте не уточнив, про які саме йде мова."Уже є також кадрові рішення - частина сьогодні, частина буде завтра – щодо управлінців різного рівня в міністерствах й інших структурах центральної влади та в регіонах і в правоохоронній системі", - сказав він.

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