В Офісі прездента планують звільнити кілька голів ОВА
Сьогодні, 03:41
В Офісі президента готують відставки кількох голів обласних державних адміністрацій.
Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело у виконавчій владі.
Джерело уточнило, що як мінімум точно є рішення щодо Дніпропетровської та Запорізької області. При цьому можливі відставки голови Сумської та ще кілька областей.
Водночас у відеозверненні президент Володимир Зеленський анонсував кадрові рішення, проте не уточнив, про які саме йде мова.
"Уже є також кадрові рішення - частина сьогодні, частина буде завтра – щодо управлінців різного рівня в міністерствах й інших структурах центральної влади та в регіонах і в правоохоронній системі", - сказав він.
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Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело у виконавчій владі.
Джерело уточнило, що як мінімум точно є рішення щодо Дніпропетровської та Запорізької області. При цьому можливі відставки голови Сумської та ще кілька областей.
Водночас у відеозверненні президент Володимир Зеленський анонсував кадрові рішення, проте не уточнив, про які саме йде мова.
"Уже є також кадрові рішення - частина сьогодні, частина буде завтра – щодо управлінців різного рівня в міністерствах й інших структурах центральної влади та в регіонах і в правоохоронній системі", - сказав він.
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