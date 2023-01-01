Понад 5 500 волинських землевласників зареєструвалися Державному реєстрі аграріїв
Сьогодні, 02:17
Упродовж 5,5 місяців функціонування Державного аграрного реєстру, в системі зареєструвалося понад 95 000 аграріїв.
Найбільша кількість − 75% зареєстрованих − є селянами-одноосібниками, у той час як 25% − це ФОПи та юридичні особи. Серед лідерів за активністю реєстрації - аграрії з Волині. Про це йдеться на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.
У розрізі областей безперечним лідером за кількістю агровиробників, зареєстрованих у ДАР є Миколаївська область − понад 9 000 реєстрацій з серпня минулого року. Високі показники реєстрації фермерів у ДАР також мають Кіровоградська і Дніпропетровська області − майже 6 000 фермерів від кожної, Вінницька і Волинська − понад 5 500 реєстрацій від кожної, до показника 5 000 реєстрацій впритул наблизились Одеська та Хмельницька області. Позитивну динаміку реєстрації у ДАР демонструють Полтавська − понад 3 500, Рівненська − понад 3 000, Житомирська і Чернігівська області − майже 3 000. Агровиробники продовжують активно реєструватися у Державному аграрному реєстрі.
За час роботи ДАР відбулося чимало оновлень, неодноразово розширювався функціонал та інструментарій платформи. повноцінно впроваджені коштом Європейського Союзу та інших іноземних партнерів 4 програми підтримки малих агровиробників − бюджетна субсидія на 1 га сільгоспугідь і спеціальна бюджетна дотація на ВРХ (корови) усіх напрямів продуктивності (50 млн євро); перша гуманітарна допомога у вигляді засобів тимчасового зберігання зерна (рукавів) місткістю 200 тонн, реалізована у партнерстві з Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО); у продовження цієї програми − реєстрація для отримання комплектів спеціальної техніки для завантаження / розвантаження зернових рукавів.
Як реєструватися і користуватися ДАР – у покроковій інструкції.
Довідково:
Державний аграрний реєстр (ДАР) – це автоматизована електронна система, створена Мінагрополітики за технічної допомоги Світового Банку, коштами Європейського Союзу для ефективного і прозорого розподілу та адміністрування усіх видів підтримки для українських аграріїв, що надаються в межах державних програм, у вигляді грантів від міжнародних партнерів, а також будь-яких інших видів технічної допомоги.
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Найбільша кількість − 75% зареєстрованих − є селянами-одноосібниками, у той час як 25% − це ФОПи та юридичні особи. Серед лідерів за активністю реєстрації - аграрії з Волині. Про це йдеться на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.
У розрізі областей безперечним лідером за кількістю агровиробників, зареєстрованих у ДАР є Миколаївська область − понад 9 000 реєстрацій з серпня минулого року. Високі показники реєстрації фермерів у ДАР також мають Кіровоградська і Дніпропетровська області − майже 6 000 фермерів від кожної, Вінницька і Волинська − понад 5 500 реєстрацій від кожної, до показника 5 000 реєстрацій впритул наблизились Одеська та Хмельницька області. Позитивну динаміку реєстрації у ДАР демонструють Полтавська − понад 3 500, Рівненська − понад 3 000, Житомирська і Чернігівська області − майже 3 000. Агровиробники продовжують активно реєструватися у Державному аграрному реєстрі.
За час роботи ДАР відбулося чимало оновлень, неодноразово розширювався функціонал та інструментарій платформи. повноцінно впроваджені коштом Європейського Союзу та інших іноземних партнерів 4 програми підтримки малих агровиробників − бюджетна субсидія на 1 га сільгоспугідь і спеціальна бюджетна дотація на ВРХ (корови) усіх напрямів продуктивності (50 млн євро); перша гуманітарна допомога у вигляді засобів тимчасового зберігання зерна (рукавів) місткістю 200 тонн, реалізована у партнерстві з Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО); у продовження цієї програми − реєстрація для отримання комплектів спеціальної техніки для завантаження / розвантаження зернових рукавів.
Як реєструватися і користуватися ДАР – у покроковій інструкції.
Довідково:
Державний аграрний реєстр (ДАР) – це автоматизована електронна система, створена Мінагрополітики за технічної допомоги Світового Банку, коштами Європейського Союзу для ефективного і прозорого розподілу та адміністрування усіх видів підтримки для українських аграріїв, що надаються в межах державних програм, у вигляді грантів від міжнародних партнерів, а також будь-яких інших видів технічної допомоги.
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