Волинянина, який п'яним скоїв смертельну ДТП, взяли під варту
Сьогодні, 16:40
За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 35-річному жителю селища Шацьк повідомлено про підозру у порушенні в стані алкогольного сп'яніння правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої.
Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
Надвечір 19 січня 2023 року нетверезий чоловік за кермом автомобіля «Фольксваген Пасат Б5» на іноземній реєстрації на автодорозі у Шацьку наїхав на велосипедистку.
У результаті ДТП 58-річна жінка отримала травми, від яких померла у кареті «швидкої допомоги». Водію суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.
Довідково: санкцією ч. 3 ст. 286-1 КК України за порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.
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Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
Надвечір 19 січня 2023 року нетверезий чоловік за кермом автомобіля «Фольксваген Пасат Б5» на іноземній реєстрації на автодорозі у Шацьку наїхав на велосипедистку.
У результаті ДТП 58-річна жінка отримала травми, від яких померла у кареті «швидкої допомоги». Водію суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.
Довідково: санкцією ч. 3 ст. 286-1 КК України за порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.
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