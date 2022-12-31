Волинянина, який п'яним скоїв смертельну ДТП, взяли під варту

Волинянина, який п'яним скоїв смертельну ДТП, взяли під варту
За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 35-річному жителю селища Шацьк повідомлено про підозру у порушенні в стані алкогольного сп'яніння правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої.

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Надвечір 19 січня 2023 року нетверезий чоловік за кермом автомобіля «Фольксваген Пасат Б5» на іноземній реєстрації на автодорозі у Шацьку наїхав на велосипедистку.

У результаті ДТП 58-річна жінка отримала травми, від яких померла у кареті «швидкої допомоги». Водію суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Довідково: санкцією ч. 3 ст. 286-1 КК України за порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.


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Теги: Волинь, ДТП, смерть, велосипедистка
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