Скандальну лучанку Саган, прихильницю «руского міра», засудили до 3 років умовно

Ольга Саган.



Про це



Ольга Саган разом із росіянами планувала створити в області філію російського фонду, через який фінансувалися б антиукраїнські заходи. Вона отримала від російських спецслужб 20 тис. доларів за створення такого фонду.



Через волинську філію фонду мало б відбуватися фінансування не лише антиукраїнських заходів, а й правовий захист уже виявлених в Україні колаборантів, які працювали на російські спецслужби.



Волинянка вже обговорювала кошторис, подала заявку на статут і підшуковувала помічників. Але в жовтні минулого року через зміни в особистому житті відмовилася співпрацювати з росіянами. Проте лави підсудних вона не оминула.



До слова, свого часу Ольга Саган очолювала так званий «Російський культурний центр імені Віктора Черномирдіна», час від часу продукувала скандальні новини про те, як на Волині придушують російськомовне населення.



Певний час Ольга Саган навіть працювала у Волинській обласній раді: була радницею голови облради Анатолія Грицюка. Була організатором міжнародної конференції «Гоголь і світ», на яку мав приїхати відомий російський дипломат, надзвичайний і Повноважний Посол РФ в Україні Віктор Черномирдін.



Однак він не приїхав. Пізніше, після його смерті, Саган проводила вечір пам’яті Черномирдіна в Луцьку.



Ольга Саган у 2010-му разом зі скандальним нардепом-регіоналом Вадимом Колесніченком воювала за «культурно-языковое равноправие», входила до координаційної ради однойменної організації.



Активно підтримувала Вадима Колесніченка, коли він у 2012 возив регіонами скандальну виставку «Волинська різня: польські та єврейські жертви УПА».



У травні 2014-го жінка закликала лучан йти на меморіал з георгіївськими стрічками.



У 2017 році СБУ задокументувало та попередило проведення чергової, режисованої в росії, фейкової акції, спрямованої на розхитування ситуації в країні, організаторкою якої була Ольга Саган. Її звинувачували у співпраці з кремлівськими спецслужбами.



Того ж року вона вручала нагороди вчителям російської мови, так звану гоголівську премію, разом із промосковським політологом Михайлом Погребинським та олігархом, нардепом Вадимом Новинським.



У 2018 році вона стала одним із топ-спікерів так званого форуму «побєдітєлєй» у російському Брянську. Поїхала туди з делегацією «друзів», волинян, щоб дати чимало інформаційних приводів російській пропаганді говорити і писати про те, як на Західній Україні їх «давят». Серед делегатів був і лучанин Ілля Сметанін..



Нагадаємо, Служба безпеки України затримала зрадника, який «здав» ворогу під обстріл Луцький військовий аеродром. Ним виявився лучанин, так званий авіалюбитель, вже відомий причетністю до «руского міра»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жінку, яка збиралась займатися на Волині антиукраїнською діяльністю, засудили на три роки умовно. Нею виявилась відома у Луцьку прихильниця «руского міра»Про це ІА «Волинські Новини» стало відомо з власних джерел.Ольга Саган разом із росіянами планувала створити в області філію російського фонду, через який фінансувалися б антиукраїнські заходи. Вона отримала від російських спецслужб 20 тис. доларів за створення такого фонду.Через волинську філію фонду мало б відбуватися фінансування не лише антиукраїнських заходів, а й правовий захист уже виявлених в Україні колаборантів, які працювали на російські спецслужби.Волинянка вже обговорювала кошторис, подала заявку на статут і підшуковувала помічників. Але в жовтні минулого року через зміни в особистому житті відмовилася співпрацювати з росіянами. Проте лави підсудних вона не оминула.До слова, свого часу Ольга Саган очолювала так званий «Російський культурний центр імені Віктора Черномирдіна», час від часу продукувала скандальні новини про те, як на Волині придушують російськомовне населення.Певний час Ольга Саган навіть працювала у Волинській обласній раді: була радницею голови облради. Була організатором міжнародної конференції «Гоголь і світ», на яку мав приїхати відомий російський дипломат, надзвичайний і Повноважний Посол РФ в УкраїніОднак він не приїхав. Пізніше, після його смерті, Саган проводила вечір пам’яті Черномирдіна в Луцьку.Ольга Саган у 2010-му разом зі скандальним нардепом-регіоналомвоювала за «культурно-языковое равноправие», входила до координаційної ради однойменної організації.Активно підтримувала Вадима Колесніченка, коли він у 2012 возив регіонами скандальну виставку «Волинська різня: польські та єврейські жертви УПА».У травні 2014-го жінка закликала лучан йти на меморіал з георгіївськими стрічками.У 2017 році СБУ задокументувало та попередило проведення чергової, режисованої в росії, фейкової акції, спрямованої на розхитування ситуації в країні, організаторкою якої була Ольга Саган. Її звинувачували у співпраці з кремлівськими спецслужбами.Того ж року вона вручала нагороди вчителям російської мови, так звану гоголівську премію, разом із промосковським політологомта олігархом, нардепомУ 2018 році вона стала одним із топ-спікерів так званого форуму «побєдітєлєй» у російському Брянську. Поїхала туди з делегацією «друзів», волинян, щоб дати чимало інформаційних приводів російській пропаганді говорити і писати про те, як на Західній Україні їх «давят». Серед делегатів був і лучанинНагадаємо, Служба безпеки України затримала зрадника, який «здав» ворогу під обстріл Луцький військовий аеродром. Ним виявився лучанин, так званий авіалюбитель, вже відомий причетністю до «руского міра» Ілля Сметанін.

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