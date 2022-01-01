Жінки на Волині готують сухий борщ для воїнів. ФОТО. ВІДЕО





Про це розказала Світлана Назарчук.



Волонтерський цех Наталія Литвинова і Світлана Назарчук облаштували у селищному Будинку культури. Говорять: інгредієнти для приготування сухого борщу їм привозять жителі громади.



До сухого борщу господині кладуть сухий буряк, моркву, капусту, цибулю, зелень, часник та додають корінь пастернаку. Усе фасують, зважують, пакують та вакуумують.



Військовим залишиться взяти п'ять літрів води, засипати порцію сухих овочів у казанок, додати до смаку спеції, томатну пасту і поставити все це на вогонь, – каже волонтерка Наталія Лавринова. Через 15 хвилин борщ можна їсти.



Українським воїнам у кожну порцію господині кладуть ще листівку із побажанням: "Перемоги, здоров’я, терпіння, наснаги. І щоб вже швидше забралася російські війська з України".



Усього в Колківському будинку культури працюють 10 волонтерів. Вони забезпечують переселенців і українських військових одягом і взуттям, – каже волонтерка Людмила Войтович. З її слів, зібрану провізію та сухі борщі жінки Колківської громади передають волонтерами, які доправляють усе військовим.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жительки селища Колки готують сухі заготовки з овочів для приготування "Волинського борщу". Провізію передають військовим, аби вони в польових умовах могли приготувати борщ.Про це розказала Суспільному господиняВолонтерський цехі Світлана Назарчук облаштували у селищному Будинку культури. Говорять: інгредієнти для приготування сухого борщу їм привозять жителі громади.До сухого борщу господині кладуть сухий буряк, моркву, капусту, цибулю, зелень, часник та додають корінь пастернаку. Усе фасують, зважують, пакують та вакуумують.Військовим залишиться взяти п'ять літрів води, засипати порцію сухих овочів у казанок, додати до смаку спеції, томатну пасту і поставити все це на вогонь, – каже волонтерка Наталія Лавринова. Через 15 хвилин борщ можна їсти.Українським воїнам у кожну порцію господині кладуть ще листівку із побажанням: "Перемоги, здоров’я, терпіння, наснаги. І щоб вже швидше забралася російські війська з України".Усього в Колківському будинку культури працюють 10 волонтерів. Вони забезпечують переселенців і українських військових одягом і взуттям, – каже волонтерка Людмила Войтович. З її слів, зібрану провізію та сухі борщі жінки Колківської громади передають волонтерами, які доправляють усе військовим.

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