В Україні заборонили продаж електронних сигарет неповнолітнім

В Україні заборонили продаж електронних сигарет неповнолітнім
В Україні з 1 липня 2022 року набрали чинності деякі норми чергового закону щодо боротьби з курінням. Зокрема, вносяться зміни до визначення "тютюнові вироби", яке тепер стосуватиметься і сигарет для нагрівання, які використовуються пристроями (наприклад, GLO та IQOS).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст закону.

Відтепер до сигарет для нагрівання застосовуються усі норми заборони законодавства нарівні з традиційними тютюновими виробами, зокрема:

- забороняється продаж особам до 18 років. За порушення передбачений штраф 6800 грн для магазину та від 6800 до 13600 грн для продавця;
- забороняється будь-яка реклама, спонсорство та стимулювання продажу. За порушення штраф для суб'єктів господарювання від 30 до 50 тис. грн за кожен факт реклами.

Також запроваджується нанесення медичних попереджень на упаковки сигарет для нагрівання, як і до інших для тютюнових виробів.

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Теги: електронні сигарети, продаж, неповнолітні
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