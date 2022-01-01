ЗСУ знищили 35 870 російських окупнатів
Сьогодні, 10:41
Збройні сили України станом на 2 липня уже знищили 35 870 російських окупантів, 1 582 танки та 800 артилерійських систем.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.07 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 35 870 (+120) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 582 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 737 (+1) од,
- артилерійських систем – 800 (+4) од,
- РСЗВ – 246 (+0) од,
- засобів ППО – 105 (+0) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 186 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 653 (+8) од,
- крилатих ракет – 144 (+1) од,
- кораблів/катерів – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 614 (+4) од,
- спеціальної техніки – 61 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.07 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 35 870 (+120) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 582 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 737 (+1) од,
- артилерійських систем – 800 (+4) од,
- РСЗВ – 246 (+0) од,
- засобів ППО – 105 (+0) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 186 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 653 (+8) од,
- крилатих ракет – 144 (+1) од,
- кораблів/катерів – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 614 (+4) од,
- спеціальної техніки – 61 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
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