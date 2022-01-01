ЗСУ знищили 35 870 російських окупнатів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.07 орієнтовно склали:



- особового складу – близько 35 870 (+120) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 1 582 (+5) од,

- бойових броньованих машин ‒ 3 737 (+1) од,

- артилерійських систем – 800 (+4) од,

- РСЗВ – 246 (+0) од,

- засобів ППО – 105 (+0) од,

- літаків – 217 (+0) од,

- гелікоптерів – 186 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 653 (+8) од,

- крилатих ракет – 144 (+1) од,

- кораблів/катерів – 15 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 614 (+4) од,

- спеціальної техніки – 61 (+0) од.



Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України станом на 2 липня уже знищили 35 870 російських окупантів, 1 582 танки та 800 артилерійських систем.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.07 орієнтовно склали:- особового складу – близько 35 870 (+120) осіб ліквідовано,- танків ‒ 1 582 (+5) од,- бойових броньованих машин ‒ 3 737 (+1) од,- артилерійських систем – 800 (+4) од,- РСЗВ – 246 (+0) од,- засобів ППО – 105 (+0) од,- літаків – 217 (+0) од,- гелікоптерів – 186 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 653 (+8) од,- крилатих ракет – 144 (+1) од,- кораблів/катерів – 15 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 614 (+4) од,- спеціальної техніки – 61 (+0) од.Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

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