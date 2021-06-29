За ніч на Волині сміймали двох п'яних «шумахерів»

Цієї ночі, 2 липня, волинські патрульні виявили двох керманичів у стані сп’яніння.Про це повідомляють на сторінці правоохоронців.На автодорозі Н-22 зупинили водія, який перебував у стані сп’яніння. Прибувши на місце події, поліцейські виявили фургон Mercedes-Benz Sprinter. Під час спілкування з очевидцями, громадяни розповіли, що керманич рухався з порушенням ПДР, не зупинився на знак 2.2 "Проїзд без зупинки заборонено" також здійснював небезпечні маневри на дорозі.У 33-річного водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду — 2,58 проміле, що майже в 13 разів перевищує допустиму норму.Згодом на одному з блокпостів поліцейські зупинили автомобіль Toyota Camry. Під час перевірки документів у 54-річного водія, охоронці порядку встановили, що він керував транспортним засобом не маючи права на керування.А під час спілкування з кермувальником, патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Останній пройшов огляд у медзакладі. Результат — 1,74 проміле, що в 8 разів перевищує допустиму норму.На обох керманичів склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та інші адмінматеріали, відповідно до вчинених правопорушень.