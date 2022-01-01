Не можуть поділити награбоване: на Запоріжжі окупанти перестріляли один одного
Сьогодні, 14:00
За інформацією української розвідки, на тимчасово окупованих територіях збільшується кількість збройних сутичок між окупаційними військами.
Про це інформують у Запорізькій обласній військовій адміністрації у телеграмі.
"Банальною причиною їх є міжетнічні конфлікти та розподіл награбованого майна українців. Під впливом алкогольного та наркотичного сп’яніння учасники конфліктів зі зброєю захищають награбоване", - йдеться у повідомленні.
Так, поблизу населеного пункту Токмак, що тимчасово окупований ворогом, відбувся словесний конфлікт між військовослужбовцями РФ який переріс у збройну сутичку у результаті якої загинуло 4 та отримали поранення близько 10 окупантів.
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Про це інформують у Запорізькій обласній військовій адміністрації у телеграмі.
"Банальною причиною їх є міжетнічні конфлікти та розподіл награбованого майна українців. Під впливом алкогольного та наркотичного сп’яніння учасники конфліктів зі зброєю захищають награбоване", - йдеться у повідомленні.
Так, поблизу населеного пункту Токмак, що тимчасово окупований ворогом, відбувся словесний конфлікт між військовослужбовцями РФ який переріс у збройну сутичку у результаті якої загинуло 4 та отримали поранення близько 10 окупантів.
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