Не можуть поділити награбоване: на Запоріжжі окупанти перестріляли один одного

Не можуть поділити награбоване: на Запоріжжі окупанти перестріляли один одного
За інформацією української розвідки, на тимчасово окупованих територіях збільшується кількість збройних сутичок між окупаційними військами.

Про це інформують у Запорізькій обласній військовій адміністрації у телеграмі.

"Банальною причиною їх є міжетнічні конфлікти та розподіл награбованого майна українців. Під впливом алкогольного та наркотичного сп’яніння учасники конфліктів зі зброєю захищають награбоване", - йдеться у повідомленні.

Так, поблизу населеного пункту Токмак, що тимчасово окупований ворогом, відбувся словесний конфлікт між військовослужбовцями РФ який переріс у збройну сутичку у результаті якої загинуло 4 та отримали поранення близько 10 окупантів.

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Теги: Запоріжжя, перестрілка, окупанти, росіяни
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