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Українські артилеристи одним ударом знищили російський «Панцир-1С» за 15 мільйонів доларів

Українські артилеристи одним ударом знищили російський «Панцир-1С» за 15 мільйонів доларів
Українські артилеристи влучним ударом знищили російський зенітний комплекс "Панцир-1С" вартістю 15 мільйонів доларів.

Про це повідомляє ОК Північ.

"Доброго ранку, Україно!

Як один влучний удар може позбавити противника техніки вартістю 15 мільйонів доларів? Дуже просто: коли в степах Донбасу українські артилеристи зустрічають такий розпіарений російський зенітний комплекс "Панцир-1С", - йдеться у дописі.

Панцир-С1 - це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс. Він використовується для прикриття цивільних та військових об'єктів від повітряного нападу. Також може захищати об'єкт від наземних та надводних загроз.

Час розгортання комплексу – до 5 хвилин. Ракетами можуть вражати цілі на висоті до 15 км та на відстані до 20 км; снаряди можуть летіти відстань до 4 км. Вартість – $ 15 млн.



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Теги: артилеристи, Панцир, знищили, росіяни
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