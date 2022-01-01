У разі загрози наступу Білорусі влада попередить громадян, – ОП
Сьогодні, 15:55
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що чутки про можливий наступ з території Білорусі на Україну потрібні Росії, щоб збільшити панічні настрої серед українців.
Про це він написав в Instagram.
"Щодо Білорусі. Щодо всіх цих спекуляцій, що буквально завтра чи післязавтра обов'язково розпочнеться наступ. Ми точно розуміємо, що відбувається на території Білорусі і до будь-яких сценаріїв готові. У нас все з оборонної точки зору на кордоні Україна – Білорусь готове до цього", - написав Подоляк.
За його словами, вся ця інформація потрібна Росії, щоб збільшити паніку в Україні.
Подоляк зазначив – "якщо Лукашенку потрібно довести, що білоруської армії не існує, то вони можуть це (напад на Україну – ред.) зробити".
Представник ОПУ додав, що у разі реальної загрози наступу Білорусі влада обов'язково попередить про це громадян.
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Про це він написав в Instagram.
"Щодо Білорусі. Щодо всіх цих спекуляцій, що буквально завтра чи післязавтра обов'язково розпочнеться наступ. Ми точно розуміємо, що відбувається на території Білорусі і до будь-яких сценаріїв готові. У нас все з оборонної точки зору на кордоні Україна – Білорусь готове до цього", - написав Подоляк.
За його словами, вся ця інформація потрібна Росії, щоб збільшити паніку в Україні.
Подоляк зазначив – "якщо Лукашенку потрібно довести, що білоруської армії не існує, то вони можуть це (напад на Україну – ред.) зробити".
Представник ОПУ додав, що у разі реальної загрози наступу Білорусі влада обов'язково попередить про це громадян.
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