У разі загрози наступу Білорусі влада попередить громадян, – ОП

У разі загрози наступу Білорусі влада попередить громадян, – ОП
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що чутки про можливий наступ з території Білорусі на Україну потрібні Росії, щоб збільшити панічні настрої серед українців.

Про це він написав в Instagram.

"Щодо Білорусі. Щодо всіх цих спекуляцій, що буквально завтра чи післязавтра обов'язково розпочнеться наступ. Ми точно розуміємо, що відбувається на території Білорусі і до будь-яких сценаріїв готові. У нас все з оборонної точки зору на кордоні Україна – Білорусь готове до цього", - написав Подоляк.

За його словами, вся ця інформація потрібна Росії, щоб збільшити паніку в Україні.

Подоляк зазначив – "якщо Лукашенку потрібно довести, що білоруської армії не існує, то вони можуть це (напад на Україну – ред.) зробити".

Представник ОПУ додав, що у разі реальної загрози наступу Білорусі влада обов'язково попередить про це громадян.

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Теги: ОП, наступ білорусів
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