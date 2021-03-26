Від рук російських загарбників загинули ще двоє військових з Волині

Від рук російських загарбників загинули ще двоє військових з Волині
На війні із Росією, захищаючи Батьківщину від загарбників, загинули житель Цуманської громади Олег Снитюк та житель Прилісненської громади Віктор Білов.

Це підтвердили Інформаційному агентству ВолиньPost у Волинській ОВА.

Житель села Холоневичі Олег Снитюк, 1999 року народження, загинув 29 червня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Мазанівка Донецької області.

Житель села Галузія Білов Віктор Вікторович, 1981 року народження, загинув при виконанні бойового завдання у Миколаївській області.

У Камінь-Каширській районній державній адміністрації розповідають, що він з початку АТО пішов добровольцем і повернувся, а зараз на жаль без тата залишилась донечка-другокласниця.

"Згорьована мати важко переносила службу в АТО, як перенести таку втрату зараз? Найменший син із чотирьох дітей у сім’ї, який завжди допомагав і підтримував маму. Віктор відзначався високими моральними якостями, добротою та людяністю, відмінник у школі. З дитинства мріяв займатись радіотехнікою, свою мрію здійснив, допомагав багатьом людям в селі з ремонтом техніки, працював у фірмі по підключенню Інтернету, завжди був привітний і готовий допомогти. Вічна пам‘ять Герою!", - йдеться у дописі.

На всій території Камінь-Каширського району продовжена жалоба до 4 липня. Відповідне розпорядження підписала начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героїв!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Герої, загиблі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Завали ТЦ у Кременчуці завершили розбирати: виявили 29 фрагментів тіл
Сьогодні, 18:22
Від рук російських загарбників загинули ще двоє військових з Волині
Сьогодні, 17:25
На Волині за 4 дні розпродали марки «Українська мрія»
Сьогодні, 16:59
У разі загрози наступу Білорусі влада попередить громадян, – ОП
Сьогодні, 15:55
Росія вбила понад 340 дітей в Україні
Сьогодні, 15:33
Схожі новини
У Луцьку попрощалися з двома військовослужбовцями Костянтином Кіцом та Василем Ліснічуком У Луцьку попрощалися з двома військовослужбовцями Костянтином Кіцом та Василем Ліснічуком
25 травень, 19:21
Росія забрала життя ще двох військових з Волині Росія забрала життя ще двох військових з Волині
06 травень, 19:05
На Волині презентували фотовиставку, присвячену загиблим на сході військовим На Волині презентували фотовиставку, присвячену загиблим на сході військовим
18 лютий, 16:40
П’ятьох волинських Героїв посмертно нагородили відзнаками Національної гвардії України П’ятьох волинських Героїв посмертно нагородили відзнаками Національної гвардії України
26 березень, 2021, 15:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Завали ТЦ у Кременчуці завершили розбирати: виявили 29 фрагментів тіл
Сьогодні, 18:22
 0
Від рук російських загарбників загинули ще двоє військових з Волині
Сьогодні, 17:25
 0
На Волині за 4 дні розпродали марки «Українська мрія»
Сьогодні, 16:59
 0
У разі загрози наступу Білорусі влада попередить громадян, – ОП
Сьогодні, 15:55
 0
Росія вбила понад 340 дітей в Україні
Сьогодні, 15:33
 0
Медіа
відео
1/8