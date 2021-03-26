Від рук російських загарбників загинули ще двоє військових з Волині
Сьогодні, 17:25
На війні із Росією, захищаючи Батьківщину від загарбників, загинули житель Цуманської громади Олег Снитюк та житель Прилісненської громади Віктор Білов.
Це підтвердили Інформаційному агентству ВолиньPost у Волинській ОВА.
Житель села Холоневичі Олег Снитюк, 1999 року народження, загинув 29 червня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Мазанівка Донецької області.
Житель села Галузія Білов Віктор Вікторович, 1981 року народження, загинув при виконанні бойового завдання у Миколаївській області.
У Камінь-Каширській районній державній адміністрації розповідають, що він з початку АТО пішов добровольцем і повернувся, а зараз на жаль без тата залишилась донечка-другокласниця.
"Згорьована мати важко переносила службу в АТО, як перенести таку втрату зараз? Найменший син із чотирьох дітей у сім’ї, який завжди допомагав і підтримував маму. Віктор відзначався високими моральними якостями, добротою та людяністю, відмінник у школі. З дитинства мріяв займатись радіотехнікою, свою мрію здійснив, допомагав багатьом людям в селі з ремонтом техніки, працював у фірмі по підключенню Інтернету, завжди був привітний і готовий допомогти. Вічна пам‘ять Герою!", - йдеться у дописі.
На всій території Камінь-Каширського району продовжена жалоба до 4 липня. Відповідне розпорядження підписала начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героїв!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Це підтвердили Інформаційному агентству ВолиньPost у Волинській ОВА.
Житель села Холоневичі Олег Снитюк, 1999 року народження, загинув 29 червня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Мазанівка Донецької області.
Житель села Галузія Білов Віктор Вікторович, 1981 року народження, загинув при виконанні бойового завдання у Миколаївській області.
У Камінь-Каширській районній державній адміністрації розповідають, що він з початку АТО пішов добровольцем і повернувся, а зараз на жаль без тата залишилась донечка-другокласниця.
"Згорьована мати важко переносила службу в АТО, як перенести таку втрату зараз? Найменший син із чотирьох дітей у сім’ї, який завжди допомагав і підтримував маму. Віктор відзначався високими моральними якостями, добротою та людяністю, відмінник у школі. З дитинства мріяв займатись радіотехнікою, свою мрію здійснив, допомагав багатьом людям в селі з ремонтом техніки, працював у фірмі по підключенню Інтернету, завжди був привітний і готовий допомогти. Вічна пам‘ять Герою!", - йдеться у дописі.
На всій території Камінь-Каширського району продовжена жалоба до 4 липня. Відповідне розпорядження підписала начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героїв!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Від рук російських загарбників загинули ще двоє військових з Волині
Сьогодні, 17:25
На Волині за 4 дні розпродали марки «Українська мрія»
Сьогодні, 16:59
У разі загрози наступу Білорусі влада попередить громадян, – ОП
Сьогодні, 15:55
Росія вбила понад 340 дітей в Україні
Сьогодні, 15:33
Медіа