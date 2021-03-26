Від рук російських загарбників загинули ще двоє військових з Волині

На війні із Росією, захищаючи Батьківщину від загарбників, загинули житель Цуманської громадита житель Прилісненської громадиЦе підтвердилиt у Волинській ОВА.Житель села Холоневичі Олег Снитюк, 1999 року народження, загинув 29 червня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Мазанівка Донецької області.Житель села Галузія Білов Віктор Вікторович, 1981 року народження, загинув при виконанні бойового завдання у Миколаївській області.У Камінь-Каширській районній державній адміністрації розповідають, що він з початку АТО пішов добровольцем і повернувся, а зараз на жаль без тата залишилась донечка-другокласниця."Згорьована мати важко переносила службу в АТО, як перенести таку втрату зараз? Найменший син із чотирьох дітей у сім’ї, який завжди допомагав і підтримував маму. Віктор відзначався високими моральними якостями, добротою та людяністю, відмінник у школі. З дитинства мріяв займатись радіотехнікою, свою мрію здійснив, допомагав багатьом людям в селі з ремонтом техніки, працював у фірмі по підключенню Інтернету, завжди був привітний і готовий допомогти. Вічна пам‘ять Герою!", - йдеться у дописі.На всій території Камінь-Каширського району продовжена жалоба до 4 липня. Відповідне розпорядження підписала начальниця районної військової адміністрації