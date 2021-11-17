На Волині за 4 дні розпродали марки «Українська мрія»





Про це розповів Іван Люсак.



"Охочих придбати марку, ескіз якої намалювала школярка Софійка Кравчук із міста Любомля Волинської області, було чимало", – каже очільник обласної дирекції "Укрпошти".



"Вся партія реалізована. 1 липня допродали в окремих відділеннях. Магніти ще є, футболки продали, але ще будуть. А марок, конвертів, листівок вже немає", – зазначив Іван Люсак.



На відміну від попередніх марок "Рускій воєнний корабль… всьо", котрі привозили партіями по 27 тисяч та 19 тисяч 800 екземплярів, поштові марки "Українська мрія" отримали відділення "Укрпошти" в області однією партією. Інших постачань, зі слів Івана Люсака, із зображеним українським літаком не буде.



Як додав керівник Волинської дирекції "Укрпошти", наступна, четверта серія марок "Добрий вечір, ми з України" про "тракторні війська" з'явиться на Волині, ймовірно, в липні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині у відділеннях "Укрпошти" за чотири дні розпродали 90 тисяч екземплярів нової поштової марки "Українська мрія". Про це розповів Суспільному телефоном керівник Волинської дирекції "Укрпошти""Охочих придбати марку, ескіз якої намалювала школяркаіз міста Любомля Волинської області, було чимало", – каже очільник обласної дирекції "Укрпошти"."Вся партія реалізована. 1 липня допродали в окремих відділеннях. Магніти ще є, футболки продали, але ще будуть. А марок, конвертів, листівок вже немає", – зазначив Іван Люсак.На відміну від попередніх марок "Рускій воєнний корабль… всьо", котрі привозили партіями по 27 тисяч та 19 тисяч 800 екземплярів, поштові марки "Українська мрія" отримали відділення "Укрпошти" в області однією партією. Інших постачань, зі слів Івана Люсака, із зображеним українським літаком не буде.Як додав керівник Волинської дирекції "Укрпошти", наступна, четверта серія марок "Добрий вечір, ми з України" про "тракторні війська" з'явиться на Волині, ймовірно, в липні.

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