Завали ТЦ у Кременчуці завершили розбирати: виявили 29 фрагментів тіл





Про це повідомляють у ДСНС у



Внаслідок обстрілу загинуло 19 осіб та постраждало 66 осіб, з яких 26 осіб госпіталізовано. Всього з початку робіт виявлено 29 фрагментів тіл.



У ДСНС зазначили, що всього до аварійно-рятувальних робіт залучили понад 1 тисячу 60 осіб та майже 140 одиниць техніки, з них від ДСНС понад 430 осіб та майже 70 одиниць техніки.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 2 липня рятувальники закінчили розбирати завали на місці ТЦ "Амстор" у Кременчуку після ракетного удару росіян , у результаті якого загинули 19 людей.Про це повідомляють у ДСНС у Facebook Внаслідок обстрілу загинуло 19 осіб та постраждало 66 осіб, з яких 26 осіб госпіталізовано. Всього з початку робіт виявлено 29 фрагментів тіл.У ДСНС зазначили, що всього до аварійно-рятувальних робіт залучили понад 1 тисячу 60 осіб та майже 140 одиниць техніки, з них від ДСНС понад 430 осіб та майже 70 одиниць техніки.

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