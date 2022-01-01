Завали ТЦ у Кременчуці завершили розбирати: виявили 29 фрагментів тіл

Завали ТЦ у Кременчуці завершили розбирати: виявили 29 фрагментів тіл
2 липня рятувальники закінчили розбирати завали на місці ТЦ "Амстор" у Кременчуку після ракетного удару росіян, у результаті якого загинули 19 людей.

Про це повідомляють у ДСНС у Facebook

Внаслідок обстрілу загинуло 19 осіб та постраждало 66 осіб, з яких 26 осіб госпіталізовано. Всього з початку робіт виявлено 29 фрагментів тіл.

У ДСНС зазначили, що всього до аварійно-рятувальних робіт залучили понад 1 тисячу 60 осіб та майже 140 одиниць техніки, з них від ДСНС понад 430 осіб та майже 70 одиниць техніки.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Встановили імена російських льотчиків, які вчинили удар по ТЦ в Кременчуці

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Кременчук, завали
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Завали ТЦ у Кременчуці завершили розбирати: виявили 29 фрагментів тіл
Сьогодні, 18:22
Від рук російських загарбників загинули ще двоє військових з Волині
Сьогодні, 17:25
На Волині за 4 дні розпродали марки «Українська мрія»
Сьогодні, 16:59
У разі загрози наступу Білорусі влада попередить громадян, – ОП
Сьогодні, 15:55
Росія вбила понад 340 дітей в Україні
Сьогодні, 15:33
Схожі новини
Уже відомо про понад 20 загиблих внаслідок обстрілу торгового центру у Кременчуці Уже відомо про понад 20 загиблих внаслідок обстрілу торгового центру у Кременчуці
28 червень, 13:12
Встановили імена російських льотчиків, які вчинили удар по ТЦ в Кременчуці Встановили імена російських льотчиків, які вчинили удар по ТЦ в Кременчуці
28 червень, 12:20
«Кількість жертв неможливо навіть уявити»: росіяни вдарили ракетами по ТЦ в Кременчуці. ВІДЕО «Кількість жертв неможливо навіть уявити»: росіяни вдарили ракетами по ТЦ в Кременчуці. ВІДЕО
27 червень, 17:31
Під кожним зруйнованим будинком в Маріуполі – від 50 до 100 тіл вбитих Під кожним зруйнованим будинком в Маріуполі – від 50 до 100 тіл вбитих
10 червень, 14:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Завали ТЦ у Кременчуці завершили розбирати: виявили 29 фрагментів тіл
Сьогодні, 18:22
 0
Від рук російських загарбників загинули ще двоє військових з Волині
Сьогодні, 17:25
 0
На Волині за 4 дні розпродали марки «Українська мрія»
Сьогодні, 16:59
 0
У разі загрози наступу Білорусі влада попередить громадян, – ОП
Сьогодні, 15:55
 0
Росія вбила понад 340 дітей в Україні
Сьогодні, 15:33
 0
Медіа
відео
1/8