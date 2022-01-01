Погода у Луцьку на завтра, 3 липня

Ранок та день у Луцьку 3 липня будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Вранці піде сильний дощ. У другій половині дня опадів не передбачається.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря підніметься від 19°С до 27°С.Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять священномученика Мефодія, єпископа Патарського. У народі цей день називали Павутинним, тому що погоду "прогнозував" павук. Якщо в цей день він не розкидає павутину - буде дощ або буря. А якщо знову плете павутину - зміна погоди на краще. Дуже часто цей день буває дощовим, з грозою. Дощ у цей день міг передбачати не лише павук. Якщо мурахи ховаються в купу - можна очікувати на сильний вітер, дощ, грозу: жаби в траву виповзають - також слід чекати на дощ.