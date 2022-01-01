Білоруси не формують наступальних угрупувань, – Генштаб

Білоруси не формують наступальних угрупувань, – Генштаб
На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Республіки Білорусь на ротаційній основі продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-українського кордону в прикордонних районах Брестської та Гомельської областей. Проводять тренування з наведення понтонних переправ. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

На Сіверському напрямку без особливих змін. Противник обстріляв позиції Сил оборони в районах населених пунктів Студенок, Товстодубове, Нова Слобода та Білопілля.

На Харківському напрямку ворог веде оборону зайнятих раніше позицій. Здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Золочів, Хрестище, Молодова, Коробочкине, Велика Бабка, Малинівка, Іванівка, Черкаська Лозова, Слатине та Чепіль.

Вів штурмові дії в районі населеного пункту Дементіївка, успіху не мав, відійшов. Завдав авіаудару неподалік Верхнього Салтова та Прудянки. Вів повітряну розвідку БПЛА «Орлан-10».

На Слов’янському напрямку ворог продовжує вести оборону. Обстрілював із артилерії райони Долини, Курульки, Адамівки та Барвінкового. Штурмові дії в районі населеного пункту Богородичне наші воїни вкотре успішно відбили.

На Донецькому напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру неподалік Івано-Дар’ївки та Золотарівки. За результатами бойових дій закріплюється в районі населеного пункту Верхньокам’янка.

На Краматорському напрямку ворожі обстріли зафіксовано поблизу Білогорівки.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Кодеми і Берестового. Біля останнього провели розвідку боєм. Українські воїни дали рішучу відсіч та змусили ворога відійти.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник з артилерії різних калібрів обстріляв райони Авдіївки, Опитного, Нетайлового, Павлівки, Оріхова, Малинівки, Новосілки та Новоандріївки. Завдавав авіаударів неподалік Павлівки. Наступальні дії ворога у районі населеного пункту Новомихайлівка українські захисники зупинили та відкинули його назад.

На Південнобузькому напрямку окупанти продовжують систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії. Ведуть повітряну розвідку БПЛА.

За результатами дій українських воїнів противник залишив населений пункт Іванівка.

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Теги: Генштаб ЗСУ, ситуація, Україна, війна, Росія
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