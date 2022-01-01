Добрі новини від ВолиньPost за 2 липня

129 днів ми боремося проти 2-ої армії світу на передовій та в тилу. І будемо боротися стільки, скільки вистачить духу.Війна - це завжди зло, кров і смерть. Але якщо ми щодня знаходимо сили для того, аби віднайти якесь добро серед руїн - ми непереможні.Ми традиційно підготували для вас підбірку лише добрих новин, адже залишатися на позитиві та вірити в ЗСУ – чи не найголовніші нині речі.Сьогодні, 2 липня, ми писали про таке:Російські сили наближаються до межі, коли не зможуть далі зберігати окупаційний режим на Херсонщині на тлі активізації партизанського руху, а також контрнаступальних операцій ЗСУ.Українці шанобливо ставляться до тих, хто нас підтримує та допомагає у цейф непростий час.Прем'єр-міністр Великої Британіїстав почесним громадянином Одеси. Його нагородили Почесним знаком імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів.Загальні бойові втрати противника або "жести доброї волі" з 24 лютого по 02 липня орієнтовно склали:- особового складу – близько 35 870 (+120) осіб ліквідовано,- танків ‒ 1 582 (+5) од,- бойових броньованих машин ‒ 3 737 (+1) од,- артилерійських систем – 800 (+4) од,- РСЗВ – 246 (+0) од,- засобів ППО – 105 (+0) од,- літаків – 217 (+0) од,- гелікоптерів – 186 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 653 (+8) од,- крилатих ракет – 144 (+1) од,- кораблів/катерів – 15 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 614 (+4) од,- спеціальної техніки – 61 (+0) од.Йде 129 день війни, а наші жінки не втомлюються волонтерити та допомагати. Жительки селища Колки готують сухі заготовки з овочів для приготування "Волинського борщу". Провізію передають військовим, аби вони в польових умовах могли приготувати борщ.Жінку, яка збиралась займатися на Волині антиукраїнською діяльністю, засудили на три роки умовно. Нею виявилась відома у Луцьку прихильниця «руского міра»Ольга Саган разом із росіянами планувала створити в області філію російського фонду, через який фінансувалися б антиукраїнські заходи. Вона отримала від російських спецслужб 20 тис. доларів за створення такого фонду.Українські артилеристи влучним ударом знищили російський зенітний комплекс "Панцир-1С" вартістю 15 мільйонів доларів.Чергова чудова новина! Книги російських авторів прибрали із книжкових полиць шкільної бібліотеки луцького ліцею № 21. Зараз вони зберігаються у сховищі.На місці вилучених книг планують розмістити українську літературу.На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Республіки Білорусь на ротаційній основі продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-українського кордону в прикордонних районах Брестської та Гомельської областей. Проводять тренування з наведення понтонних переправ. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.В Україні дорослі мають право на безоплатну невідкладну стоматологічну допомогу, а діти – навіть на планову.Захворювання зубів та ротової порожнини може впливати на здоровʼя людини: на імунітет, обмін речовин, на слух та зір, спричиняти захворювання серця та серцево-судинної системи, печінки, нирок та багато іншого.Тож не ігноруйте профілактичні огляди ротової порожнини та не відкладайте лікування зубів.