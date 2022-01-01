Добрі новини від ВолиньPost за 2 липня
02 липень, 23:32
129 днів ми боремося проти 2-ої армії світу на передовій та в тилу. І будемо боротися стільки, скільки вистачить духу.
Війна - це завжди зло, кров і смерть. Але якщо ми щодня знаходимо сили для того, аби віднайти якесь добро серед руїн - ми непереможні.
Ми традиційно підготували для вас підбірку лише добрих новин, адже залишатися на позитиві та вірити в ЗСУ – чи не найголовніші нині речі.
Сьогодні, 2 липня, ми писали про таке:
Росія не має достатньо сил, щоб утримувати окуповану Херсонщину, – CNN
Російські сили наближаються до межі, коли не зможуть далі зберігати окупаційний режим на Херсонщині на тлі активізації партизанського руху, а також контрнаступальних операцій ЗСУ.
Борис Джонсон став почесним громадянином Одеси
Українці шанобливо ставляться до тих, хто нас підтримує та допомагає у цейф непростий час.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон став почесним громадянином Одеси. Його нагородили Почесним знаком імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів.
ЗСУ знищили 35 870 російських окупнатів
Загальні бойові втрати противника або "жести доброї волі" з 24 лютого по 02 липня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 35 870 (+120) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 582 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 737 (+1) од,
- артилерійських систем – 800 (+4) од,
- РСЗВ – 246 (+0) од,
- засобів ППО – 105 (+0) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 186 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 653 (+8) од,
- крилатих ракет – 144 (+1) од,
- кораблів/катерів – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 614 (+4) од,
- спеціальної техніки – 61 (+0) од.
Жінки на Волині готують сухий борщ для воїнів
Йде 129 день війни, а наші жінки не втомлюються волонтерити та допомагати. Жительки селища Колки готують сухі заготовки з овочів для приготування "Волинського борщу". Провізію передають військовим, аби вони в польових умовах могли приготувати борщ.
Скандальну лучанку Саган, прихильницю «руского міра», засудили до 3 років умовно
Жінку, яка збиралась займатися на Волині антиукраїнською діяльністю, засудили на три роки умовно. Нею виявилась відома у Луцьку прихильниця «руского міра» Ольга Саган.
Ольга Саган разом із росіянами планувала створити в області філію російського фонду, через який фінансувалися б антиукраїнські заходи. Вона отримала від російських спецслужб 20 тис. доларів за створення такого фонду.
Українські артилеристи одним ударом знищили російський «Панцир-1С» за 15 мільйонів доларів
Українські артилеристи влучним ударом знищили російський зенітний комплекс "Панцир-1С" вартістю 15 мільйонів доларів.
Зі шкільної бібліотеки луцького ліцею вилучають російську літературу
Чергова чудова новина! Книги російських авторів прибрали із книжкових полиць шкільної бібліотеки луцького ліцею № 21. Зараз вони зберігаються у сховищі.
На місці вилучених книг планують розмістити українську літературу.
Білоруси не формують наступальних угрупувань, – Генштаб
На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Республіки Білорусь на ротаційній основі продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-українського кордону в прикордонних районах Брестської та Гомельської областей. Проводять тренування з наведення понтонних переправ. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
Яку стоматологічну допомогу українці можуть отримати безоплатно
В Україні дорослі мають право на безоплатну невідкладну стоматологічну допомогу, а діти – навіть на планову.
Захворювання зубів та ротової порожнини може впливати на здоровʼя людини: на імунітет, обмін речовин, на слух та зір, спричиняти захворювання серця та серцево-судинної системи, печінки, нирок та багато іншого.
Тож не ігноруйте профілактичні огляди ротової порожнини та не відкладайте лікування зубів.
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Війна - це завжди зло, кров і смерть. Але якщо ми щодня знаходимо сили для того, аби віднайти якесь добро серед руїн - ми непереможні.
Ми традиційно підготували для вас підбірку лише добрих новин, адже залишатися на позитиві та вірити в ЗСУ – чи не найголовніші нині речі.
Сьогодні, 2 липня, ми писали про таке:
Росія не має достатньо сил, щоб утримувати окуповану Херсонщину, – CNN
Російські сили наближаються до межі, коли не зможуть далі зберігати окупаційний режим на Херсонщині на тлі активізації партизанського руху, а також контрнаступальних операцій ЗСУ.
Борис Джонсон став почесним громадянином Одеси
Українці шанобливо ставляться до тих, хто нас підтримує та допомагає у цейф непростий час.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон став почесним громадянином Одеси. Його нагородили Почесним знаком імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів.
ЗСУ знищили 35 870 російських окупнатів
Загальні бойові втрати противника або "жести доброї волі" з 24 лютого по 02 липня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 35 870 (+120) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 582 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 737 (+1) од,
- артилерійських систем – 800 (+4) од,
- РСЗВ – 246 (+0) од,
- засобів ППО – 105 (+0) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 186 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 653 (+8) од,
- крилатих ракет – 144 (+1) од,
- кораблів/катерів – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 614 (+4) од,
- спеціальної техніки – 61 (+0) од.
Жінки на Волині готують сухий борщ для воїнів
Йде 129 день війни, а наші жінки не втомлюються волонтерити та допомагати. Жительки селища Колки готують сухі заготовки з овочів для приготування "Волинського борщу". Провізію передають військовим, аби вони в польових умовах могли приготувати борщ.
Скандальну лучанку Саган, прихильницю «руского міра», засудили до 3 років умовно
Жінку, яка збиралась займатися на Волині антиукраїнською діяльністю, засудили на три роки умовно. Нею виявилась відома у Луцьку прихильниця «руского міра» Ольга Саган.
Ольга Саган разом із росіянами планувала створити в області філію російського фонду, через який фінансувалися б антиукраїнські заходи. Вона отримала від російських спецслужб 20 тис. доларів за створення такого фонду.
Українські артилеристи одним ударом знищили російський «Панцир-1С» за 15 мільйонів доларів
Українські артилеристи влучним ударом знищили російський зенітний комплекс "Панцир-1С" вартістю 15 мільйонів доларів.
Зі шкільної бібліотеки луцького ліцею вилучають російську літературу
Чергова чудова новина! Книги російських авторів прибрали із книжкових полиць шкільної бібліотеки луцького ліцею № 21. Зараз вони зберігаються у сховищі.
На місці вилучених книг планують розмістити українську літературу.
Білоруси не формують наступальних угрупувань, – Генштаб
На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Республіки Білорусь на ротаційній основі продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-українського кордону в прикордонних районах Брестської та Гомельської областей. Проводять тренування з наведення понтонних переправ. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
Яку стоматологічну допомогу українці можуть отримати безоплатно
В Україні дорослі мають право на безоплатну невідкладну стоматологічну допомогу, а діти – навіть на планову.
Захворювання зубів та ротової порожнини може впливати на здоровʼя людини: на імунітет, обмін речовин, на слух та зір, спричиняти захворювання серця та серцево-судинної системи, печінки, нирок та багато іншого.
Тож не ігноруйте профілактичні огляди ротової порожнини та не відкладайте лікування зубів.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину - нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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