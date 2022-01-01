3 липня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначає день народження начальник відділу інформаційної роботи Луцької міської ради Зоя Балюк.
Також день народження 3 липня у заступника головного редактора газети «Волинь-нова» Галини Світліковської та артиста Волинського обласного академічного театру ляльок, заслуженого артиста України Петра Савоша (на фото).
Вітаємо їх, а також іменинників – тих, хто носить імена Опанас, Гліб, Ніна, Інна та Римма. Усім бажаємо здоров'я, благополуччя і любові.
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Також день народження 3 липня у заступника головного редактора газети «Волинь-нова» Галини Світліковської та артиста Волинського обласного академічного театру ляльок, заслуженого артиста України Петра Савоша (на фото).
Вітаємо їх, а також іменинників – тих, хто носить імена Опанас, Гліб, Ніна, Інна та Римма. Усім бажаємо здоров'я, благополуччя і любові.
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