3 липня на Волині: гортаючи календар

3 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження начальник відділу інформаційної роботи Луцької міської ради Зоя Балюк.

Також день народження 3 липня у заступника головного редактора газети «Волинь-нова» Галини Світліковської та артиста Волинського обласного академічного театру ляльок, заслуженого артиста України Петра Савоша (на фото).

Вітаємо їх, а також іменинників – тих, хто носить імена Опанас, Гліб, Ніна, Інна та Римма. Усім бажаємо здоров'я, благополуччя і любові.




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Теги: День народження, Луцьк
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