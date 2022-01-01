3 липня на Волині: гортаючи календар

Зоя Балюк.



Також день народження 3 липня у заступника головного редактора газети «Волинь-нова» Галини Світліковської та артиста Волинського обласного академічного театру ляльок, заслуженого артиста України Петра Савоша (на фото).



Вітаємо їх, а також іменинників – тих, хто носить імена Опанас, Гліб, Ніна, Інна та Римма. Усім бажаємо здоров'я, благополуччя і любові.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні відзначає день народження начальник відділу інформаційної роботи Луцької міської радиТакож день народження 3 липня у заступника головного редактора газети «Волинь-нова»та артиста Волинського обласного академічного театру ляльок, заслуженого артиста України(на фото).Вітаємо їх, а також іменинників – тих, хто носить імена Опанас, Гліб, Ніна, Інна та Римма. Усім бажаємо здоров'я, благополуччя і любові.

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