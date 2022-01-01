Скільки міст та селищ перебувають під російською окупацією

Скільки міст та селищ перебувають під російською окупацією
Збройні сили України звільнили більше тисячі населених пунктів, але ще 2,6 тисяч залишаються під окупацією росіян.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у зверненні до українців.

"Вдалося звільнити 1027 міст та селищ, ще 2610 перебувають під окупацією. Сотні з них російська армія повністю зруйнувала", - сказав він.

Окрім цього, Зеленський зазначив, що десятки міст в різних областях України зазнали ракетних ударів.

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Теги: окупація, місто, селище
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