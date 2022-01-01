Скільки міст та селищ перебувають під російською окупацією
Сьогодні, 02:45
Збройні сили України звільнили більше тисячі населених пунктів, але ще 2,6 тисяч залишаються під окупацією росіян.
Про це сказав президент Володимир Зеленський у зверненні до українців.
"Вдалося звільнити 1027 міст та селищ, ще 2610 перебувають під окупацією. Сотні з них російська армія повністю зруйнувала", - сказав він.
Окрім цього, Зеленський зазначив, що десятки міст в різних областях України зазнали ракетних ударів.
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Про це сказав президент Володимир Зеленський у зверненні до українців.
"Вдалося звільнити 1027 міст та селищ, ще 2610 перебувають під окупацією. Сотні з них російська армія повністю зруйнувала", - сказав він.
Окрім цього, Зеленський зазначив, що десятки міст в різних областях України зазнали ракетних ударів.
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