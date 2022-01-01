Скільки міст та селищ перебувають під російською окупацією





Про це сказав президент Володимир Зеленський у зверненні до українців.



"Вдалося звільнити 1027 міст та селищ, ще 2610 перебувають під окупацією. Сотні з них російська армія повністю зруйнувала", - сказав він.



Окрім цього, Зеленський зазначив, що десятки міст в різних областях України зазнали ракетних ударів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України звільнили більше тисячі населених пунктів, але ще 2,6 тисяч залишаються під окупацією росіян.Про це сказав президенту зверненні до українців."Вдалося звільнити 1027 міст та селищ, ще 2610 перебувають під окупацією. Сотні з них російська армія повністю зруйнувала", - сказав він.Окрім цього, Зеленський зазначив, що десятки міст в різних областях України зазнали ракетних ударів.

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