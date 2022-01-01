На пляжі Одещини на вибухівці підірвалися двоє людей
Сьогодні, 01:00
У курортному селищі Кароліно-Бугаз Одеської області біля берега здетонувала міна, загинув чоловік.
Про це повідомляє начальниця пресцентру Cил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, яку цитує "Суспільне".
За даними військових, попри заборону на відвідування пляжів, на узбережжі регіону проводила час компанія чоловіків.
Вказується, що під час запливу в морі один з відпочивальників підірвався на вибухівці та загинув, ще один чоловік отримав контузію.
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Про це повідомляє начальниця пресцентру Cил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, яку цитує "Суспільне".
За даними військових, попри заборону на відвідування пляжів, на узбережжі регіону проводила час компанія чоловіків.
Вказується, що під час запливу в морі один з відпочивальників підірвався на вибухівці та загинув, ще один чоловік отримав контузію.
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