На пляжі Одещини на вибухівці підірвалися двоє людей





Про це повідомляє начальниця пресцентру Cил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, яку цитує



За даними військових, попри заборону на відвідування пляжів, на узбережжі регіону проводила час компанія чоловіків.



Вказується, що під час запливу в морі один з відпочивальників підірвався на вибухівці та загинув, ще один чоловік отримав контузію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У курортному селищі Кароліно-Бугаз Одеської області біля берега здетонувала міна, загинув чоловік.Про це повідомляє начальниця пресцентру Cил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, яку цитує "Суспільне". За даними військових, попри заборону на відвідування пляжів, на узбережжі регіону проводила час компанія чоловіків.Вказується, що під час запливу в морі один з відпочивальників підірвався на вибухівці та загинув, ще один чоловік отримав контузію.

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