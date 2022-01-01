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Росія не має достатньо сил, щоб утримувати окуповану Херсонщину, – CNN

Росія не має достатньо сил, щоб утримувати окуповану Херсонщину, – CNN
Російські сили наближаються до межі, коли не зможуть далі зберігати окупаційний режим на Херсонщині на тлі активізації партизанського руху, а також контрнаступальних операцій ЗСУ.

Таке переконання висловили в коментарі телеканалу CNN представники адміністрації США, передає Цензор.НЕТ.

"У США вважають, що Росія не має достатньо сил у Херсоні, щоби ефективно продовжувати окупацію та контролювати регіон, особливо після виведення частини сил із цього району для бойових дій на Донбасі",- зауважив один із посадовців.

Інший американський чиновник сказав, що перекидання російських сил, очевидно, створило нові можливості для активізації українських партизанів, які здійснюють напади на представників окупаційної влади.

Крім того, ЗСУ проводять обмежені контратаки поблизу Херсона, що лише посилює напруження серед російських окупаційних сил у цьому регіоні.

"Цей (південний – ред.) регіон має вирішальне значення для Росії для утримання контролю над узбережжям Чорного моря та доступу до Кримського півострова. Незрозуміло, скільки російських військ зараз перебуває в Херсоні чи поблизу нього, однак окупація проти вороже налаштованого місцевого населення вимагає набагато більше військових, ніж мирна окупація території",- зауважується в публікації.

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Теги: Росія, Україна, війна
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