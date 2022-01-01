Борис Джонсон став почесним громадянином Одеси
Сьогодні, 06:02
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон став почесним громадянином Одеси. Його нагородили Почесним знаком імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Одеси Генадія Труханова.
"Ми дуже високо цінуємо допомогу Британії, її прем’єр-міністра. Тому мною було підписано розпорядження про нагородження Бориса Джонсона Почесними знаками імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів", - сказав Труханов.
Таким чином, Джонсон автоматично отримує звання Почесного громадянина Одеси.
За словами мера, наш головний союзник і друг - Великобританія.
"Якби вся світова спільнота зайняла таку ж позицію, як народ Британії - ми б уже давно перемогли окупантів", - наголосив Труханов.
Нагадаємо, Україна отримала від Британії кредит майже на 425 млн євро.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Одеси Генадія Труханова.
"Ми дуже високо цінуємо допомогу Британії, її прем’єр-міністра. Тому мною було підписано розпорядження про нагородження Бориса Джонсона Почесними знаками імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів", - сказав Труханов.
Таким чином, Джонсон автоматично отримує звання Почесного громадянина Одеси.
За словами мера, наш головний союзник і друг - Великобританія.
"Якби вся світова спільнота зайняла таку ж позицію, як народ Британії - ми б уже давно перемогли окупантів", - наголосив Труханов.
Нагадаємо, Україна отримала від Британії кредит майже на 425 млн євро.
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