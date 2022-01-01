 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Борис Джонсон став почесним громадянином Одеси

Борис Джонсон став почесним громадянином Одеси
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон став почесним громадянином Одеси. Його нагородили Почесним знаком імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Одеси Генадія Труханова.

"Ми дуже високо цінуємо допомогу Британії, її прем’єр-міністра. Тому мною було підписано розпорядження про нагородження Бориса Джонсона Почесними знаками імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів", - сказав Труханов.

Таким чином, Джонсон автоматично отримує звання Почесного громадянина Одеси.

За словами мера, наш головний союзник і друг - Великобританія.

"Якби вся світова спільнота зайняла таку ж позицію, як народ Британії - ми б уже давно перемогли окупантів", - наголосив Труханов.

Нагадаємо, Україна отримала від Британії кредит майже на 425 млн євро.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Тайра розповіла про російський полон і де її тримали
Сьогодні, 05:15
В ЗСУ розповіли, за яким принципом ППО закриває українське небо
Сьогодні, 03:57
Росія вже випустила по Україні близько 3 тисяч ракет, – Зеленський
Сьогодні, 01:23
«Дуже багато жінок-захисниць Маріуполя залишаються в полоні», – командир «Азову»
01 липень, 23:10
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Борис Джонсон став почесним громадянином Одеси
Сьогодні, 06:02
Тайра розповіла про російський полон і де її тримали
Сьогодні, 05:15
В ЗСУ розповіли, за яким принципом ППО закриває українське небо
Сьогодні, 03:57
В Україні спростили реєстрацію смерті та народження в умовах війни
Сьогодні, 02:47
Росія вже випустила по Україні близько 3 тисяч ракет, – Зеленський
Сьогодні, 01:23
Схожі новини
Тайра розповіла про російський полон і де її тримали Тайра розповіла про російський полон і де її тримали
Сьогодні, 05:15
В ЗСУ розповіли, за яким принципом ППО закриває українське небо В ЗСУ розповіли, за яким принципом ППО закриває українське небо
Сьогодні, 03:57
Росія вже випустила по Україні близько 3 тисяч ракет, – Зеленський Росія вже випустила по Україні близько 3 тисяч ракет, – Зеленський
Сьогодні, 01:23
«Дуже багато жінок-захисниць Маріуполя залишаються в полоні», – командир «Азову» «Дуже багато жінок-захисниць Маріуполя залишаються в полоні», – командир «Азову»
01 липень, 23:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Борис Джонсон став почесним громадянином Одеси
Сьогодні, 06:02
 0
Тайра розповіла про російський полон і де її тримали
Сьогодні, 05:15
 0
В ЗСУ розповіли, за яким принципом ППО закриває українське небо
Сьогодні, 03:57
 0
В Україні спростили реєстрацію смерті та народження в умовах війни
Сьогодні, 02:47
 0
Росія вже випустила по Україні близько 3 тисяч ракет, – Зеленський
Сьогодні, 01:23
 0
Медіа
відео
1/8