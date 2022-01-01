Борис Джонсон став почесним громадянином Одеси

Борис Джонсон став почесним громадянином Одеси. Його нагородили Почесним знаком імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів.



Про це повідомляє Генадія Труханова.



"Ми дуже високо цінуємо допомогу Британії, її прем’єр-міністра. Тому мною було підписано розпорядження про нагородження Бориса Джонсона Почесними знаками імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів", - сказав Труханов.



Таким чином, Джонсон автоматично отримує звання Почесного громадянина Одеси.



За словами мера, наш головний союзник і друг - Великобританія.



"Якби вся світова спільнота зайняла таку ж позицію, як народ Британії - ми б уже давно перемогли окупантів", - наголосив Труханов.



Нагадаємо, Україна отримала від Британії кредит майже на 425 млн євро.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем'єр-міністр Великої Британіїстав почесним громадянином Одеси. Його нагородили Почесним знаком імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Одеси"Ми дуже високо цінуємо допомогу Британії, її прем’єр-міністра. Тому мною було підписано розпорядження про нагородження Бориса Джонсона Почесними знаками імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів", - сказав Труханов.Таким чином, Джонсон автоматично отримує звання Почесного громадянина Одеси.За словами мера, наш головний союзник і друг - Великобританія."Якби вся світова спільнота зайняла таку ж позицію, як народ Британії - ми б уже давно перемогли окупантів", - наголосив Труханов.Нагадаємо, Україна отримала від Британії кредит майже на 425 млн євро.

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