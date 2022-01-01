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Україна не сяде за стіл переговорів з цинічним вбивцею, – Подоляк

Україна не сяде за стіл переговорів з цинічним вбивцею, – Подоляк
Україна не погодиться на проведення мирних переговорів з Росією на даний момент. Вони можливі тільки після тактичної поразки РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника офісу президента Михайла Подоляка в ефірі Freedom.

Подоляк зазначив, що Росія по різних каналах - через своїх політиків, політиків інших країн, проросійське лобі - поширює заклики до запуску переговорів з Україною.

При цьому РФ захоплює українські території, вбиває людей і руйнує міста.

"І в цей час виходить якийсь черговий розумник і на повному серйозі каже: "Напевно потрібно якось підходити до мирного врегулювання". Що значить мирне? Це ми напали на РФ? У чому мирне врегулювання?"- сказав Подоляк.

Він зазначив, що мирне врегулювання на сьогоднішній момент означає визнання Україною невчинення РФ військових злочинів і відмову від частини територій і людей.

"Цинічний вбивця пограбував, вбив, захопив. Сідайте з ним за стіл переговорів і говоріть, що він добропорядний громадянин. Нам на повному серйозі це пропонують... Ні, це неможливо", - сказав радник керівника ОП.

Він додав, що війна буде продовжуватися за правилами війни. Тобто Україна повинна буде завдати серйозних тактичних поразок РФ. Після цього переговорний процес може бути запущений на умовах України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна сяде за стіл переговорів з РФ, коли відновить позицію сили.

Крім того, міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трас вважає, що переговори з Кремлем варто проводити тільки після поразки Росії.

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Теги: Росія, Україна, війна
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