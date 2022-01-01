 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

В ЗСУ розповіли, за яким принципом ППО закриває українське небо

В ЗСУ розповіли, за яким принципом ППО закриває українське небо
В повітряній обороні України є пріорітетні об'єкти, де встановлюються системи ППО. Це стратегічні, військові об'єкти держави та густо населені міста.

Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна.

"Звичайно, що є пріоритети в роботі ППО - стратегічні об'єкти держави. Це атомні електростанції, греблі, стратегічні транспортні розв’язки, великі обласні центри, де сконцентровано, можливо, багато військового виробництва, військові об'єкти. На цих напрямках система ППО посилена. Так само і на визначених вищим військовим керівництвом напрямках", - сказав Ігнат.

Він додав, що ППО зараз в Україні дуже динамічна і мобільна.

"Ми маємо можливість змінювати позиції і в короткі терміни посилювати потрібні напрямки", - заявив він.

Нагадаємо, останнім часом Росія посилила ракетні удари по цивільних об'єктах, внаслідок чого гинуть мирні люди. Останній такий був завданий по Одеській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Тайра розповіла про російський полон і де її тримали
Сьогодні, 05:15
Росія вже випустила по Україні близько 3 тисяч ракет, – Зеленський
Сьогодні, 01:23
«Дуже багато жінок-захисниць Маріуполя залишаються в полоні», – командир «Азову»
01 липень, 23:10
США дають Україні дві системи ППО NASAMS і снаряди для HIMARS
01 липень, 22:42
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Тайра розповіла про російський полон і де її тримали
Сьогодні, 05:15
В ЗСУ розповіли, за яким принципом ППО закриває українське небо
Сьогодні, 03:57
В Україні спростили реєстрацію смерті та народження в умовах війни
Сьогодні, 02:47
Росія вже випустила по Україні близько 3 тисяч ракет, – Зеленський
Сьогодні, 01:23
2 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Тайра розповіла про російський полон і де її тримали Тайра розповіла про російський полон і де її тримали
Сьогодні, 05:15
Росія вже випустила по Україні близько 3 тисяч ракет, – Зеленський Росія вже випустила по Україні близько 3 тисяч ракет, – Зеленський
Сьогодні, 01:23
«Дуже багато жінок-захисниць Маріуполя залишаються в полоні», – командир «Азову» «Дуже багато жінок-захисниць Маріуполя залишаються в полоні», – командир «Азову»
01 липень, 23:10
США дають Україні дві системи ППО NASAMS і снаряди для HIMARS США дають Україні дві системи ППО NASAMS і снаряди для HIMARS
01 липень, 22:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Тайра розповіла про російський полон і де її тримали
Сьогодні, 05:15
 0
В ЗСУ розповіли, за яким принципом ППО закриває українське небо
Сьогодні, 03:57
 0
В Україні спростили реєстрацію смерті та народження в умовах війни
Сьогодні, 02:47
 0
Росія вже випустила по Україні близько 3 тисяч ракет, – Зеленський
Сьогодні, 01:23
 0
2 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8