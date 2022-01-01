В ЗСУ розповіли, за яким принципом ППО закриває українське небо





Про це Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна.



"Звичайно, що є пріоритети в роботі ППО - стратегічні об'єкти держави. Це атомні електростанції, греблі, стратегічні транспортні розв’язки, великі обласні центри, де сконцентровано, можливо, багато військового виробництва, військові об'єкти. На цих напрямках система ППО посилена. Так само і на визначених вищим військовим керівництвом напрямках", - сказав Ігнат.



Він додав, що ППО зараз в Україні дуже динамічна і мобільна.



"Ми маємо можливість змінювати позиції і в короткі терміни посилювати потрібні напрямки", - заявив він.



Нагадаємо, останнім часом Росія посилила ракетні удари по цивільних об'єктах, внаслідок чого гинуть мирні люди. Останній такий був завданий по Одеській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В повітряній обороні України є пріорітетні об'єкти, де встановлюються системи ППО. Це стратегічні, військові об'єкти держави та густо населені міста.Про це розповів речник Повітряних сил, повідомляє РБК-Україна."Звичайно, що є пріоритети в роботі ППО - стратегічні об'єкти держави. Це атомні електростанції, греблі, стратегічні транспортні розв’язки, великі обласні центри, де сконцентровано, можливо, багато військового виробництва, військові об'єкти. На цих напрямках система ППО посилена. Так само і на визначених вищим військовим керівництвом напрямках", - сказав Ігнат.Він додав, що ППО зараз в Україні дуже динамічна і мобільна."Ми маємо можливість змінювати позиції і в короткі терміни посилювати потрібні напрямки", - заявив він.Нагадаємо, останнім часом Росія посилила ракетні удари по цивільних об'єктах, внаслідок чого гинуть мирні люди. Останній такий був завданий по Одеській області.

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