Росія вже випустила по Україні близько 3 тисяч ракет, – Зеленський

Володимир Зеленський заявляє, що Росія вже випустила проти України близько 3 тисяч ракет.



Як передає кореспондент Йонасом Гар Стьоре прес-конференції у Києві.



"Загалом, ви знаєте, за чотири місяці повномасштабної війни Росії проти мирної України, Росія вже застосувала близько 3 тисяч ракет. Така жорстокість російських дій лише підкреслює, наскільки правильними є рішення наших партнерів щодо надання Україні підтримки. Перш за все, це оборонна підтримка. Жодна держава у світі не повинна залишатись наодинці, коли є таке зло, коли воно існує", - заявив Зеленський.



Також глава держави нагадав, що сьогодні, 1 липня, російська армія завдала чергового жорстокого ракетного удару по звичайному житловому будинку в Одеській області у селищі Сергіївка.



"Такі ракеті Х-22 створювали для ураження авіаносців та інших великих військових кораблів, а російська армія застосувала її проти звичайного будинку зі звичайними цивільними людьми", - наголосив глава держави.



Він додав, що відомо про загибель 19 людей і серед них 2 дитини, ще понад 30 людей поранено.



"Це не одиночний удар, і це не випадковість, як щоденно говорить у мас-медіа Російська Федерація. А це цілеспрямований ракетний удар Росії - терор Росії, будемо відверті, проти наших міст і селищ, наших людей, дорослих і дітей", - заявив президент.



Впродовж останніх кількох днів Росія значно посилила ракетні удари по території України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українизаявляє, що Росія вже випустила проти України близько 3 тисяч ракет.Як передає кореспондент УНІАН , про це президент України Володимир Зеленський повідомив на спільній з прем'єр-міністром Норвегіїпрес-конференції у Києві."Загалом, ви знаєте, за чотири місяці повномасштабної війни Росії проти мирної України, Росія вже застосувала близько 3 тисяч ракет. Така жорстокість російських дій лише підкреслює, наскільки правильними є рішення наших партнерів щодо надання Україні підтримки. Перш за все, це оборонна підтримка. Жодна держава у світі не повинна залишатись наодинці, коли є таке зло, коли воно існує", - заявив Зеленський.Також глава держави нагадав, що сьогодні, 1 липня, російська армія завдала чергового жорстокого ракетного удару по звичайному житловому будинку в Одеській області у селищі Сергіївка."Такі ракеті Х-22 створювали для ураження авіаносців та інших великих військових кораблів, а російська армія застосувала її проти звичайного будинку зі звичайними цивільними людьми", - наголосив глава держави.Він додав, що відомо про загибель 19 людей і серед них 2 дитини, ще понад 30 людей поранено."Це не одиночний удар, і це не випадковість, як щоденно говорить у мас-медіа Російська Федерація. А це цілеспрямований ракетний удар Росії - терор Росії, будемо відверті, проти наших міст і селищ, наших людей, дорослих і дітей", - заявив президент.Впродовж останніх кількох днів Росія значно посилила ракетні удари по території України.

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