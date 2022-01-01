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Росія вже випустила по Україні близько 3 тисяч ракет, – Зеленський

Росія вже випустила по Україні близько 3 тисяч ракет, – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Росія вже випустила проти України близько 3 тисяч ракет.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський повідомив на спільній з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре прес-конференції у Києві.

"Загалом, ви знаєте, за чотири місяці повномасштабної війни Росії проти мирної України, Росія вже застосувала близько 3 тисяч ракет. Така жорстокість російських дій лише підкреслює, наскільки правильними є рішення наших партнерів щодо надання Україні підтримки. Перш за все, це оборонна підтримка. Жодна держава у світі не повинна залишатись наодинці, коли є таке зло, коли воно існує", - заявив Зеленський.

Також глава держави нагадав, що сьогодні, 1 липня, російська армія завдала чергового жорстокого ракетного удару по звичайному житловому будинку в Одеській області у селищі Сергіївка.

"Такі ракеті Х-22 створювали для ураження авіаносців та інших великих військових кораблів, а російська армія застосувала її проти звичайного будинку зі звичайними цивільними людьми", - наголосив глава держави.

Він додав, що відомо про загибель 19 людей і серед них 2 дитини, ще понад 30 людей поранено.

"Це не одиночний удар, і це не випадковість, як щоденно говорить у мас-медіа Російська Федерація. А це цілеспрямований ракетний удар Росії - терор Росії, будемо відверті, проти наших міст і селищ, наших людей, дорослих і дітей", - заявив президент.

Впродовж останніх кількох днів Росія значно посилила ракетні удари по території України.

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Теги: Росія, Україна, війна
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