Росія вже випустила по Україні близько 3 тисяч ракет, – Зеленський
Сьогодні, 01:23
Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Росія вже випустила проти України близько 3 тисяч ракет.
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський повідомив на спільній з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре прес-конференції у Києві.
"Загалом, ви знаєте, за чотири місяці повномасштабної війни Росії проти мирної України, Росія вже застосувала близько 3 тисяч ракет. Така жорстокість російських дій лише підкреслює, наскільки правильними є рішення наших партнерів щодо надання Україні підтримки. Перш за все, це оборонна підтримка. Жодна держава у світі не повинна залишатись наодинці, коли є таке зло, коли воно існує", - заявив Зеленський.
Також глава держави нагадав, що сьогодні, 1 липня, російська армія завдала чергового жорстокого ракетного удару по звичайному житловому будинку в Одеській області у селищі Сергіївка.
"Такі ракеті Х-22 створювали для ураження авіаносців та інших великих військових кораблів, а російська армія застосувала її проти звичайного будинку зі звичайними цивільними людьми", - наголосив глава держави.
Він додав, що відомо про загибель 19 людей і серед них 2 дитини, ще понад 30 людей поранено.
"Це не одиночний удар, і це не випадковість, як щоденно говорить у мас-медіа Російська Федерація. А це цілеспрямований ракетний удар Росії - терор Росії, будемо відверті, проти наших міст і селищ, наших людей, дорослих і дітей", - заявив президент.
Впродовж останніх кількох днів Росія значно посилила ракетні удари по території України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський повідомив на спільній з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре прес-конференції у Києві.
"Загалом, ви знаєте, за чотири місяці повномасштабної війни Росії проти мирної України, Росія вже застосувала близько 3 тисяч ракет. Така жорстокість російських дій лише підкреслює, наскільки правильними є рішення наших партнерів щодо надання Україні підтримки. Перш за все, це оборонна підтримка. Жодна держава у світі не повинна залишатись наодинці, коли є таке зло, коли воно існує", - заявив Зеленський.
Також глава держави нагадав, що сьогодні, 1 липня, російська армія завдала чергового жорстокого ракетного удару по звичайному житловому будинку в Одеській області у селищі Сергіївка.
"Такі ракеті Х-22 створювали для ураження авіаносців та інших великих військових кораблів, а російська армія застосувала її проти звичайного будинку зі звичайними цивільними людьми", - наголосив глава держави.
Він додав, що відомо про загибель 19 людей і серед них 2 дитини, ще понад 30 людей поранено.
"Це не одиночний удар, і це не випадковість, як щоденно говорить у мас-медіа Російська Федерація. А це цілеспрямований ракетний удар Росії - терор Росії, будемо відверті, проти наших міст і селищ, наших людей, дорослих і дітей", - заявив президент.
Впродовж останніх кількох днів Росія значно посилила ракетні удари по території України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Росіяни скинули на острів Зміїний фосфорні бомби, – Залужний
01 липень, 22:32
Коментарі 0
Останні новини
Росія вже випустила по Україні близько 3 тисяч ракет, – Зеленський
Сьогодні, 01:23
2 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Про скасоване обмеження на пальне та крафтовий хліб: добрі новини від ВолиньPost за 1 липня
01 липень, 23:30
Медіа