В Україні спростили реєстрацію смерті та народження в умовах війни





Депутати підтримали законопроєкт №7310 в другому читанні 1 липня, пише



Ним передбачається зміни в Цивільному кодексі, які дозволять родичам, батькам, або законним представникам подавати заяву про факт смерті або народження до будь-якого суду в незалежності від місця проживання заявника.



Також зміни передбачають невідкладний розгляд таких справ у суді, а ухвалене рішення підлягає негайному виконанню.



Рішення суду про факт смерті чи народження може бути оскаржене згідно з загальним порядком Цивільного кодексу.



Оскарження при цьому не призупинятиме виконання рішення суду.



Окрім цього, заявників в таких випадках звільнять від сплати судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада спростила встановлення фактів народження та смерті на територіях, де діє надзвичайний чи воєнний стан.Депутати підтримали законопроєкт №7310 в другому читанні 1 липня, пише "Українська правда" Ним передбачається зміни в Цивільному кодексі, які дозволять родичам, батькам, або законним представникам подавати заяву про факт смерті або народження до будь-якого суду в незалежності від місця проживання заявника.Також зміни передбачають невідкладний розгляд таких справ у суді, а ухвалене рішення підлягає негайному виконанню.Рішення суду про факт смерті чи народження може бути оскаржене згідно з загальним порядком Цивільного кодексу.Оскарження при цьому не призупинятиме виконання рішення суду.Окрім цього, заявників в таких випадках звільнять від сплати судового збору.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію