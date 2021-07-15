В Україні спростили реєстрацію смерті та народження в умовах війни
Сьогодні, 02:47
Верховна Рада спростила встановлення фактів народження та смерті на територіях, де діє надзвичайний чи воєнний стан.
Депутати підтримали законопроєкт №7310 в другому читанні 1 липня, пише "Українська правда".
Ним передбачається зміни в Цивільному кодексі, які дозволять родичам, батькам, або законним представникам подавати заяву про факт смерті або народження до будь-якого суду в незалежності від місця проживання заявника.
Також зміни передбачають невідкладний розгляд таких справ у суді, а ухвалене рішення підлягає негайному виконанню.
Рішення суду про факт смерті чи народження може бути оскаржене згідно з загальним порядком Цивільного кодексу.
Оскарження при цьому не призупинятиме виконання рішення суду.
Окрім цього, заявників в таких випадках звільнять від сплати судового збору.
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Депутати підтримали законопроєкт №7310 в другому читанні 1 липня, пише "Українська правда".
Ним передбачається зміни в Цивільному кодексі, які дозволять родичам, батькам, або законним представникам подавати заяву про факт смерті або народження до будь-якого суду в незалежності від місця проживання заявника.
Також зміни передбачають невідкладний розгляд таких справ у суді, а ухвалене рішення підлягає негайному виконанню.
Рішення суду про факт смерті чи народження може бути оскаржене згідно з загальним порядком Цивільного кодексу.
Оскарження при цьому не призупинятиме виконання рішення суду.
Окрім цього, заявників в таких випадках звільнять від сплати судового збору.
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