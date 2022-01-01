2 липня на Волині: гортаючи календар

Іван Савич (на фото) та журналістка Мар'яна Шевчук.



Крім того, особисте свято сьогодні у луцького фотографа Антона Аношина.



Вітаємо їх з цим святом та зичимо міцного здоров’я, довголіття й достатку.



Іменинники сьогоднішнього дня – Олександр, Олексій та Тимофій.



Усім волинянам, які носять ці імена, бажаємо радості від життя, любові й удачі на щодень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні день народження відзначає головний редактор Інформаційного агентства Волинські Новини(на фото) та журналістка Мар'яна Шевчук.Крім того, особисте свято сьогодні у луцького фотографаВітаємо їх з цим святом та зичимо міцного здоров’я, довголіття й достатку.Іменинники сьогоднішнього дня – Олександр, Олексій та Тимофій.Усім волинянам, які носять ці імена, бажаємо радості від життя, любові й удачі на щодень.

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