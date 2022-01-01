2 липня на Волині: гортаючи календар

2 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає головний редактор Інформаційного агентства Волинські Новини Іван Савич (на фото) та журналістка Мар'яна Шевчук.

Крім того, особисте свято сьогодні у луцького фотографа Антона Аношина.

Вітаємо їх з цим святом та зичимо міцного здоров’я, довголіття й достатку.

Іменинники сьогоднішнього дня – Олександр, Олексій та Тимофій.

Усім волинянам, які носять ці імена, бажаємо радості від життя, любові й удачі на щодень.

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Теги: Волинь, календар
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