Про скасоване обмеження на пальне та крафтовий хліб: добрі новини від ВолиньPost за 1 липня

Не варто фокусуватися на сумних звістках, адже вони не додають нам бойового духу. Із запалом в очах та вогнем у серці продовжуємо боронити рідну землю вже сто двадцять восьму добу. І впродовж чотирьох місяців на інформаційному фронті – не без добрих новин!Тож у постійній рубриці знижуємо рівень негативного контенту і ділимося з вами позитивом.Змагання відбуватимуться у місті Юджин в окрузі Лейн штату Орегон у США. Про це повідомляють у Федерації легкої атлетики Волинської області.Волинь у США представлятимуть метальниця молотата скороходкита, які виступлять на дистанціях 35 та 20 кілометрів відповідно.Лучанам смачнючий та корисний хліб від цирульникавже полюбився. Сам чоловік – немісцевий, народився в Алчевську, що на Луганщині. Там вивчився, закохався у перукарську справу і відкрив салон краси. 2012 року вирішив дещо змінити своє життя і переїхав до столиці. На Київщині зустрів майбутню дружину – лучанку Ярославу, теж перукарку. Обоє займалися улюбленою справою. Однак рашисти вирішили зіпсувати спокійне та щасливе життя, тож подружжю довелося переїхати.Нині ж вони – у Луцьку. Замість фарби для волосся у руках Олексія – тісто. Аби фінансово допомогти батькам, яким окупанти зруйнували житло, чоловік почав пекти і продавати хліб.Традиційна і дуже добра статистика. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.07 орієнтовно склали:особового складу – близько 35 750 (+150) осіб,танків ‒ 1 577 (+4) од,бойових броньованих машин ‒ 3 736 (+10) од,артилерійських систем – 796 (+6) од,РСЗВ – 246 (+0) од,засобів ППО – 105 (+1) од,літаків – 217 (+0) од,гелікоптерів – 186 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 645 (+4) од,крилатих ракет – 143 (+0) од,кораблів/катерів – 15 (+1) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 2 610 (+8) од,спеціальної техніки – 61 (+0) од.Міністерство оборони Сполучених Штатів розглядає 1300 пропозицій від 800 компаній щодо виготовлення інноваційної зброї для України.Зауважують, що Міноборони США шукає лише тих виробників, які можуть втілити проєкти за 30 днів або ж більш складні – за 180 днів.З 1 липня 2022 року в Україні планово збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб – з 2 481 гривні до 2 600 гривень. Також збільшилася і сума одноразових виплат для потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві чи професійних захворювань, а також осіб, які мають право на виплати в разі втрати годувальника.У свій поважний вік дідусь має непоганий слух, полюбляє дивитись телевізор, та особливо передачі про мандрівки різними країнами.Задувши свічки на своєму ювілейному торті, він загадав найзаповітніше бажання кожного українця, аби в нашій країні якнайскоріше запанував мир.У Ковельському центрі протезування за час повномасштабної війни за медичною допомогою і консультацією зверталися як військовослужбовці, так і цивільні. За останні три місяці послуги отримали 70 людей.Від сьогодні, 1 липня, мережа автозаправних станцій WOG прибирає обмеження на відпуск пального – такі умови діятимуть для учасників програми лояльності.Для власників картки PRIDE також дозволили купувати газ за готівку та банківські картки на тих АЗК, де відпуск пального відбувається виключно за безготівковий розрахунок.Сьогодні, 1 липня, у волонтерському центрі при Луцькій дитячо-юнацькій спортшколі «Динамо» – людно, адже сюди прибув надважливий вантаж із медикаментами. Тут їх сортуватимуть і направлятимуть в українські лікарні.Необхідні ліки для забезпечення 31 лікарні отримали від німецької компанії Stiftung Mainzer Herz. Отримають цю допомогу й 3 опорні заклади Волині.Німецькі колеги визначили три групи, що потребують допомоги: фронтові, прифронтові і цивільні лікарні. Для перших двох – ліки першої медичної допомоги, оскільки військовослужбовці перебувають там зазвичай недовго. Для закладів у тилу – медикаменти, що спрямовані на реабілітацію, і ті, що пришвидшують одужання. Також передали чимало засобів для проведення операцій та різноманітних знеболювальних.