Зі шкільної бібліотеки луцького ліцею вилучають російську літературу. ВІДЕО

Зі шкільної бібліотеки луцького ліцею вилучають російську літературу. ВІДЕО
Книги російських авторів прибрали із книжкових полиць шкільної бібліотеки луцького ліцею № 21. Зараз вони зберігаються у сховищі.

Про це розповіла Суспільному завідувачка книгозбірні Алла Камінська.

На місці вилучених книг планують розмістити українську літературу.

"Приблизно третя частина книжкового фонду художньої літератури – це російські видання, але не лише російських авторів, а російськомовні. Їх всі знають – Пушкін, Лєрмонтов, Булгаков, Єсенін, Купрін", – каже Алла Камінська.

Зарубіжну літературу у ліцеї діти вивчають з п'ятого по 11-ий клас. Навчальна програма, зі слів вчительки, змінилася за останні роки, у старших класах школярі мають дві години щотижня.

"Зарубіжна література виконує безліч функцій і одна з яких – естетична. Як ми можемо донести до дітей, що російська поезія, це класно? Діти лишилися без даху над головою чи змушені були емігрувати, чи, скажімо, залишилися сиротами. Цим ми повторно їх травмуємо психологічно", – говорить Тетяна Коцюба.

Дев'ятикласник Вадим Дмитрук каже, що востаннє за шкільною програмою читав твір російською мовою Михайла Булгакова "Собаче серце". Школяр говорить: якби був аналог українською, то взяв би його в бібліотеці.

У Міністерстві освіти та науки України з квітня працюють спеціальні групи фахівців над новою програмою зарубіжної літератури. Які твори вилучать із програми та на які замінять – стане відомо після затвердження нової програми курсу.


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