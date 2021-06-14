Де на Волині заборонено купатися. ПЕРЕЛІК ВОДОЙМ





Про це сказано на



На сьогодні небезпечною в епідеміологічному відношенні залишається вода озер Луки (с. Дубечне), Глухи (с. Глухи), Домашнє (с. Кримне) Дубечненської територіальної громади, озеро Пісочне (пляжі баз відпочинку «Стожари» Старовижівської ТГ та ГО «Пісочне» Дубівської ТГ) Ковельського району, річок Сапалаївка, Стир (місця масового відпочинку м. Луцьк), р. Турія (міський пляж м. Ковель).



За результатами невідповідних проб води відкритих водойм, керуючись Законами України «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» органам місцевого самоврядування, власникам місць масового відпочинку надані рекомендації щодо своєчасного інформування населення з даних питань, виставлення попереджувальних знаків про заборону купання у водоймах.



На підставі вищезазначеного фахівці Центру не рекомендують купатися у згаданих водоймах.



Моніторингові дослідження безпечності та якості води відкритих водойм у місцях масового відпочинку населення області тривають.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чотири озера й три річки в місцях масового відпочинку населення на території Волинської області визнали небезпечними для купання через виявлену кишкову паличку.Про це сказано на сайті обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.На сьогодні небезпечною в епідеміологічному відношенні залишається вода озер Луки (с. Дубечне), Глухи (с. Глухи), Домашнє (с. Кримне) Дубечненської територіальної громади, озеро Пісочне (пляжі баз відпочинку «Стожари» Старовижівської ТГ та ГО «Пісочне» Дубівської ТГ) Ковельського району, річок Сапалаївка, Стир (місця масового відпочинку м. Луцьк), р. Турія (міський пляж м. Ковель).За результатами невідповідних проб води відкритих водойм, керуючись Законами України «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» органам місцевого самоврядування, власникам місць масового відпочинку надані рекомендації щодо своєчасного інформування населення з даних питань, виставлення попереджувальних знаків про заборону купання у водоймах.На підставі вищезазначеного фахівці Центру не рекомендують купатися у згаданих водоймах.Моніторингові дослідження безпечності та якості води відкритих водойм у місцях масового відпочинку населення області тривають.

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