Росія вбила понад 340 дітей в Україні





Про це повідомляє Офіс генпрокурора в



За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 344 дитини загинуло та понад 640 поранено.



Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



Найбільше дітей постраждало у Донецькій (340), Харківській (185), Київській (116), Чернігівській (68), Луганській (61), Миколаївській (53), Херсонській (52) та Запорізькій (31) областях.



Зокрема, зросла кількість загиблих і постраждалих дітей у результаті російського ракетного обстрілу Білгород-Дністровського району Одеської області 1 липня.



Протягом дня стало відомо про ще 1 загиблу дитину і 3 поранених (2-річна дівчинка й двоє хлопчиків віком 8 та 13 років). Стан двох дітей вкрай важкий.



1 липня внаслідок авіаудару ворога по цивільній інфраструктурі м. Бахмут Донецької області отримав поранення 11-річний хлопчик.



Також стало відомо, що внаслідок ракетного обстрілу збройними силами РФ 27 червня ТЦ "Амстор" м. Кременчука Полтавської області постраждала 9-річна дитина.



Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2 102 заклади освіти, з них 215 зруйновані повністю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на ранок 2 липня понад 984 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації, з них 344 загинули.Про це повідомляє Офіс генпрокурора в Telegram За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 344 дитини загинуло та понад 640 поранено.Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.Найбільше дітей постраждало у Донецькій (340), Харківській (185), Київській (116), Чернігівській (68), Луганській (61), Миколаївській (53), Херсонській (52) та Запорізькій (31) областях.Зокрема, зросла кількість загиблих і постраждалих дітей у результаті російського ракетного обстрілу Білгород-Дністровського району Одеської області 1 липня.Протягом дня стало відомо про ще 1 загиблу дитину і 3 поранених (2-річна дівчинка й двоє хлопчиків віком 8 та 13 років). Стан двох дітей вкрай важкий.1 липня внаслідок авіаудару ворога по цивільній інфраструктурі м. Бахмут Донецької області отримав поранення 11-річний хлопчик.Також стало відомо, що внаслідок ракетного обстрілу збройними силами РФ 27 червня ТЦ "Амстор" м. Кременчука Полтавської області постраждала 9-річна дитина.Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2 102 заклади освіти, з них 215 зруйновані повністю.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію