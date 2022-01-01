Росія вбила понад 340 дітей в Україні

Росія вбила понад 340 дітей в Україні
Станом на ранок 2 липня понад 984 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації, з них 344 загинули.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора в Telegram.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 344 дитини загинуло та понад 640 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждало у Донецькій (340), Харківській (185), Київській (116), Чернігівській (68), Луганській (61), Миколаївській (53), Херсонській (52) та Запорізькій (31) областях.

Зокрема, зросла кількість загиблих і постраждалих дітей у результаті російського ракетного обстрілу Білгород-Дністровського району Одеської області 1 липня.

Протягом дня стало відомо про ще 1 загиблу дитину і 3 поранених (2-річна дівчинка й двоє хлопчиків віком 8 та 13 років). Стан двох дітей вкрай важкий.

1 липня внаслідок авіаудару ворога по цивільній інфраструктурі м. Бахмут Донецької області отримав поранення 11-річний хлопчик.

Також стало відомо, що внаслідок ракетного обстрілу збройними силами РФ 27 червня ТЦ "Амстор" м. Кременчука Полтавської області постраждала 9-річна дитина.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2 102 заклади освіти, з них 215 зруйновані повністю.

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Теги: Росія, діти, загинули
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