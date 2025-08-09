На Донбасі загинув військовий з Волині Анатолій Мартинюк

На Донбасі загинув військовий з Волині Анатолій Мартинюк
Рожищенська громада втратила ще одного Героя. На війні з Росією загинув боєць ЗСУ, уродженець села Духче Анатолій Михайлович Мартинюк.

Про це повідомляють на сайті Рожищенської громади.

48-річний командир відділення зенітно-ракетного взводу мотопіхотного батальйону, рядовий Анатолій загинув у результаті ворожого обстрілу на Донеччині під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.

Про дату, коли привезуть тіло загиблого Героя до рідного села, повідомлять згодом.

Траур за загиблим Героєм триватиме з 2 по 4 липня включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Рожищенська громада, військовий, загинув
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Донбасі загинув військовий з Волині Анатолій Мартинюк
Сьогодні, 14:04
Не можуть поділити награбоване: на Запоріжжі окупанти перестріляли один одного
Сьогодні, 14:00
Скандальну лучанку Саган, прихильницю «руского міра», засудили до 3 років умовно
Сьогодні, 13:12
За ніч на Волині сміймали двох п'яних «шумахерів»
Сьогодні, 12:30
Жінки на Волині готують сухий борщ для воїнів. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 11:42
Схожі новини
Волинь втратила на війні із Росією захисника Олега Сичевського Волинь втратила на війні із Росією захисника Олега Сичевського
30 червень, 15:55
Війна з Росією забрала життя волинянина Валентина Грони Війна з Росією забрала життя волинянина Валентина Грони
28 червень, 10:52
На війні з Росією загинув лучанин Максим Єремія На війні з Росією загинув лучанин Максим Єремія
24 червень, 16:01
Війна з Росією забрала життя 22-річного волинянина Владислава Хомика Війна з Росією забрала життя 22-річного волинянина Владислава Хомика
22 червень, 11:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Донбасі загинув військовий з Волині Анатолій Мартинюк
Сьогодні, 14:04
 0
Не можуть поділити награбоване: на Запоріжжі окупанти перестріляли один одного
Сьогодні, 14:00
 0
Скандальну лучанку Саган, прихильницю «руского міра», засудили до 3 років умовно
Сьогодні, 13:12
 0
За ніч на Волині сміймали двох п'яних «шумахерів»
Сьогодні, 12:30
 0
Жінки на Волині готують сухий борщ для воїнів. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 11:42
 0
Медіа
відео
1/8