На Донбасі загинув військовий з Волині Анатолій Мартинюк

Рожищенська громада втратила ще одного Героя. На війні з Росією загинув боєць ЗСУ, уродженець села ДухчеПро це повідомляють на сайті Рожищенської громади.48-річний командир відділення зенітно-ракетного взводу мотопіхотного батальйону, рядовий Анатолій загинув у результаті ворожого обстрілу на Донеччині під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.Про дату, коли привезуть тіло загиблого Героя до рідного села, повідомлять згодом.Траур за загиблим Героєм триватиме з 2 по 4 липня включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.