На Донбасі загинув військовий з Волині Анатолій Мартинюк
Сьогодні, 14:04
Рожищенська громада втратила ще одного Героя. На війні з Росією загинув боєць ЗСУ, уродженець села Духче Анатолій Михайлович Мартинюк.
Про це повідомляють на сайті Рожищенської громади.
48-річний командир відділення зенітно-ракетного взводу мотопіхотного батальйону, рядовий Анатолій загинув у результаті ворожого обстрілу на Донеччині під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.
Про дату, коли привезуть тіло загиблого Героя до рідного села, повідомлять згодом.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 2 по 4 липня включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя!
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Про це повідомляють на сайті Рожищенської громади.
48-річний командир відділення зенітно-ракетного взводу мотопіхотного батальйону, рядовий Анатолій загинув у результаті ворожого обстрілу на Донеччині під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.
Про дату, коли привезуть тіло загиблого Героя до рідного села, повідомлять згодом.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 2 по 4 липня включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя!
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