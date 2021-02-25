Зоопарк, суд, медінститут: де у Луцьку працюватимуть засуджені та порушники
Сьогодні, 18:15
У Луцькій громаді затвердили перелік об’єктів, де відпрацьовуватимуть громадські роботи засуджені та порушники.
Відповідне рішення ухвалили на сесійному засідання Луцької міськради 25 січня, пише ВСН.
Отже, порушники та засуджені громадські роботи відпрацьовуватимуть:
- у житлово-комунальних підприємствах №№2 та3;
- у коммунальному підприємстві "Парки та сквери"
- у Луцькому спеціалізованому комбінаті комунально-побутового обслуговування;
- у Луцькому районному управлінні поліції;
- у Луцькому зоопарку;
- у Луцькому міськрайонному суді;
- в Луцькому слідчому ізоляторі;
- у комунальному підприємстві "Ласка";
- у військовій частині А2466;
- у Волинському медичному інституті;
- у Волинському обласному учбовому центрі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК;
- у музеї історії сільського господарства Волині - скансен.
У цих установах порушники та засуджені будуть займатися прибиранням, наведенням благоустрою та озелененням територій, зон відпочинку і туризму, подорожніх смуг, пам’яток архітектури, історії та культури. А також доглядатимуть за пам’ятниками архітектури, історії та культури, проводити благоустрій міста з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Крім того, ці особи будуть впорядковувати меморіали, пам’ятники, братські могили та інших місць поховання захисників Вітчизни й утримуватимуть в належному стані цвинтарі, а також проводити вирубку чагарників вздовж доріг та заготівлю дров.
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Відповідне рішення ухвалили на сесійному засідання Луцької міськради 25 січня, пише ВСН.
Отже, порушники та засуджені громадські роботи відпрацьовуватимуть:
- у житлово-комунальних підприємствах №№2 та3;
- у коммунальному підприємстві "Парки та сквери"
- у Луцькому спеціалізованому комбінаті комунально-побутового обслуговування;
- у Луцькому районному управлінні поліції;
- у Луцькому зоопарку;
- у Луцькому міськрайонному суді;
- в Луцькому слідчому ізоляторі;
- у комунальному підприємстві "Ласка";
- у військовій частині А2466;
- у Волинському медичному інституті;
- у Волинському обласному учбовому центрі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК;
- у музеї історії сільського господарства Волині - скансен.
У цих установах порушники та засуджені будуть займатися прибиранням, наведенням благоустрою та озелененням територій, зон відпочинку і туризму, подорожніх смуг, пам’яток архітектури, історії та культури. А також доглядатимуть за пам’ятниками архітектури, історії та культури, проводити благоустрій міста з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Крім того, ці особи будуть впорядковувати меморіали, пам’ятники, братські могили та інших місць поховання захисників Вітчизни й утримуватимуть в належному стані цвинтарі, а також проводити вирубку чагарників вздовж доріг та заготівлю дров.
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