Зоопарк, суд, медінститут: де у Луцьку працюватимуть засуджені та порушники





Відповідне рішення ухвалили на сесійному засідання Луцької міськради 25 січня, пише



Отже, порушники та засуджені громадські роботи відпрацьовуватимуть:



- у житлово-комунальних підприємствах №№2 та3;



- у коммунальному підприємстві "Парки та сквери"



- у Луцькому спеціалізованому комбінаті комунально-побутового обслуговування;



- у Луцькому районному управлінні поліції;



- у Луцькому зоопарку;



- у Луцькому міськрайонному суді;



- в Луцькому слідчому ізоляторі;



- у комунальному підприємстві "Ласка";



- у військовій частині А2466;



- у Волинському медичному інституті;



- у Волинському обласному учбовому центрі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК;



- у музеї історії сільського господарства Волині - скансен.



У цих установах порушники та засуджені будуть займатися прибиранням, наведенням благоустрою та озелененням територій, зон відпочинку і туризму, подорожніх смуг, пам’яток архітектури, історії та культури. А також доглядатимуть за пам’ятниками архітектури, історії та культури, проводити благоустрій міста з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Крім того, ці особи будуть впорядковувати меморіали, пам’ятники, братські могили та інших місць поховання захисників Вітчизни й утримуватимуть в належному стані цвинтарі, а також проводити вирубку чагарників вздовж доріг та заготівлю дров.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькій громаді затвердили перелік об’єктів, де відпрацьовуватимуть громадські роботи засуджені та порушники.Відповідне рішення ухвалили на сесійному засідання Луцької міськради 25 січня, пише ВСН Отже, порушники та засуджені громадські роботи відпрацьовуватимуть:- у житлово-комунальних підприємствах №№2 та3;- у коммунальному підприємстві "Парки та сквери"- у Луцькому спеціалізованому комбінаті комунально-побутового обслуговування;- у Луцькому районному управлінні поліції;- у Луцькому зоопарку;- у Луцькому міськрайонному суді;- в Луцькому слідчому ізоляторі;- у комунальному підприємстві "Ласка";- у військовій частині А2466;- у Волинському медичному інституті;- у Волинському обласному учбовому центрі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК;- у музеї історії сільського господарства Волині - скансен.У цих установах порушники та засуджені будуть займатися прибиранням, наведенням благоустрою та озелененням територій, зон відпочинку і туризму, подорожніх смуг, пам’яток архітектури, історії та культури. А також доглядатимуть за пам’ятниками архітектури, історії та культури, проводити благоустрій міста з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Крім того, ці особи будуть впорядковувати меморіали, пам’ятники, братські могили та інших місць поховання захисників Вітчизни й утримуватимуть в належному стані цвинтарі, а також проводити вирубку чагарників вздовж доріг та заготівлю дров.

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