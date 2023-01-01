На Донеччині загинув військовий з Луцька Олег Круковець

Круковець Олег Васильович.



Про це повідомляє мер Луцька Ігор Поліщук.



Солдат був призваний на військову службу 6 березня 2022 року до складу військової частини на посаду навідника 2 єгерського взводу 1 єгерської роти 1 єгерського батальйону.



Солдат Круковець Олег Васильович загинув 22 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новомайорське Донецької області.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять і шана захиснику!



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